МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Мощнейшая за последние 12 лет вспышка на Солнце не угрожает жизни космонавтов на МКС и существованию нашей цивилизации, но она породит мощные полярные сияния, которые можно будет с большой вероятностью увидеть даже на широте Москвы, рассказывает главный научный сотрудник ФИАН Сергей Богачев.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.

Вчера в примерно три часа дня по Москве на Солнце произошла чрезвычайно сильная вспышка класса Х9.3, самое мощное событие такого рода за последние 12 лет. Сергей Богачев, ведущий научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца в Физическом институте РАН, рассказал РИА "Новости" о потенциальных последствиях этого события для Земли.

— Породила ли эта вспышка корональный выброс и движется ли он к Земле?

— Здесь нужно понимать две простых вещи. Первое – любая вспышка на Солнце является взрывным событием, и она всегда сопровождается выбросом облаков плазмы. Вопрос заключается в том, куда был направлен этот выброс, какой силой он обладал и находилась ли Земля в его конусе.

Второе, на Солнце происходят два типа вспышек – импульсные и растянутые на несколько часов. Данное событие относилось ко второй категории и оно продолжалось несколько часов. Столь длительные события всегда сопровождаются выбросами плазмы, и поэтому можно говорить, что корональный выброс действительно был.

Сейчас уточняется его направленность и амплитуда, но, учитывая огромные размеры сектора и то, где находился источник вспышки, Земля точно попадет в его конус. К таким выводам пришли и мы, и наши коллеги из НАСА.

— Сергей, угрожает ли эта вспышка и связанный с ней корональный выброс жизни на Земле и сможет ли человек увидеть ее последствия невооруженным глазом?

— Серьезных последствий ожидать не стоит – эта вспышка является крупной, в первую очередь, для самого Солнца. При этом не стоит забывать, что Солнце является звездой-карликом, и оно не может произвести событий такого масштаба, которые могли бы полностью уничтожить планету. Сам факт того, что жизнь существует четыре миллиарда лет, подтверждает это утверждение.

Поэтому нужно понимать, что это очень крупное событие, но оно не приведет к апокалипсису. Мы находимся на поверхности Земли, и мы защищены от подобных воздействий ее атмосферой и магнитным полем.

С другой стороны, на Земле возникнут и будут заметны так называемые вторичные эффекты, в том числе магнитные бури. Они возникают в результате того, что Солнце во время таких вспышек выбрасывает облака плазмы, которые движутся в сторону нашей планеты с огромной скоростью и сталкиваются с магнитным полем Земли, заставляя его линии колебаться. В ближайшие три дня магнитное поле Земли будет находиться в возмущенном состоянии.

Вторая вещь – заряженные частицы, которые выбрасывает Солнце, будут попадать в атмосферу Земли и тормозиться ее молекулами, порождая полярное сияние, которое тоже можно увидеть невооруженным взглядом в северных широтах в ближайшие 1-2 дня.

— Будет ли оно наблюдаться в наших широтах?

— Поскольку текущее событие очень крупное, то частицы будут проникать не только в область полярных шапок, где линии магнитного поля замыкаются на Землю, но и в более низкие широты — не исключено, что и до экватора. Такие случаи уже известны в истории.

С другой стороны, жителям больших городов нужно понимать, что мы живем в условиях высокого светового фона, и даже звезды часто становятся невидимыми. Тем не менее, вне городов при чистом небе есть шанс наблюдать полярные сияния не только на севере, но и в средней полосе России в ближайшие ночи.

— Угрожает ли выброс здоровью астронавтов и космонавтов на борту МКС и спутниковой группировке Земли?

— Подобные вопросы, скорее, больше важны для дальней пилотируемой космонавтики, чем для того, что человек делает на околоземной орбите. В прошлом, когда американцы летали на Луну, им приходилось находить особые окна для запусков, чтобы не подвергнуть астронавтов действию мощных вспышек.

МКС, в свою очередь, расположена на низкой орбите, несколько сотен километров, а магнитное поле Земли простирается на несколько десятков тысяч километров. Станция находится внутри этого "магнитного щита", и поэтому жизни ее экипажа ничего угрожать не будет.

С другой стороны, спутники связи, работающие на геостационарной орбите и удаляющиеся от Земли на 30-40 тысяч километров, полностью испытают на себе удар Солнца. Облако плазмы будет угрожать не только существованию этих спутников, но и будет мешать им обмениваться сигналами с Землей. Поэтому можно говорить о том, что работа этих космических аппаратов будет как минимум заметно затруднена.