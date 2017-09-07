Эксперт оценил "эффект плацебо" от новости про мощную вспышку на Солнце

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Влияние вспышек на Солнце, даже мощных, на состояние здоровья землян наукой пока не доказано, зато так называемый "эффект плацебо" от чтения сообщений о возросшей солнечной активности может привести к ухудшению психоэмоционального состояния, заявил РИА Новости научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев.

Вспышка на Солнце, произошедшая в среду, стала самой мощной за последние 12 лет. Ей был присвоен балл X9.3. Последний взрыв подобной силы фиксировался 12 лет назад — 7 сентября 2005 года.

"Таких фактов научными исследованиями пока не зафиксировано. Теоретически — да, это возможно, но практически это не доказано. Надо понимать, что "эффект плацебо" в ощущениях людей, читающих новости о вспышках, равно как и пятнах на Солнце, сильнее влияет на их физическое и психоэмоциональное состояние. Человек тревожится, ожидает неприятностей, вот они и происходят", — полагает Моисеев.

Термином "эффект плацебо" называют само явление улучшения или ухудшения здоровья человека за счет того, что он верит в эффективность некоторого воздействия извне, в действительности нейтрального. Кроме приёма медицинских препаратов или чтения новостей таким воздействием может быть, например, выполнение некоторых процедур или упражнений, прямой эффект которых не наблюдается. Степень проявления плацебо-эффекта зависит от внушаемости человека и внешних обстоятельств "лечения".