Мощная вспышка на Солнце может повлиять на работу спутников, заявил эксперт

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Самая мощная за последние 12 лет вспышка на Солнце откликнется 7 сентября сильной геомагнитной бурей, которая может привести к сбоям в работе космических аппаратов, рассказал РИА Новости научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев.

"Возможны сбои в работе космических аппаратов на орбите. Катастроф пока не было, но временные отказы техники бывали — это зафиксировано. Резкое усиление солнечной активности оказывает довольно сильное влияние на работу целевой аппаратуры", — сказал Моисеев.

Вместе с тем, он отметил, что пока никаких проблем в космической группировке не зафиксировано.

Мощные корональные вспышки на Солнце, создающие волны ионизации в верхних слоях атмосферы, оказали ранее негативное воздействие на электронную аппаратуру ряда космических аппаратов, что могло привести к их гибели, заявил ранее эксперт Центра плазменных и вакуумных технологий.

Результаты ряда натурных экспериментов позволили объяснить возможную причину аварий и других космических аппаратов, выводимых на российских ракетах-носителях. В частности, мощные вспышки на Солнце и выбросы плазмы могли повлиять на работу аппаратуры спутников "Гео-ИК-2", трех спутников "Глонасс" в 2010 году и космического аппарата "Экспресс АМ-4" в августе 2011 года, а также грузового космического корабля "Прогресс М-12М" в августе 2011 года.

Кроме того, воздействие солнечной плазмы, а также пролет над зоной Бразильской магнитной аномалии могли привести к выходу из строя космического аппарата "Меридиан" в декабре 2011 года, спутника "Экспресс МД-2" — в августе 2012 года, а также трех космических аппаратов "Родник" в — январе 2013 года.