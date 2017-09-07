После вспышки на Солнце произошло "солнцетрясение", рассказал ученый

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Во время вспышки на Солнце по поверхности звезды распространялись сейсмические волны, которые учение называют "солнцетрясением", сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Алексей Струминский.

Вспышка на Солнце, произошедшая в среду, стала самой мощной за последние 12 лет. Ей был присвоен балл X9.3. Последний взрыв подобной силы фиксировался 12 лет назад — 7 сентября 2005 года.

"Из интересного в этой вспышке можно отметить то, что в момент отдельных вспышек наблюдается солнцетрясение, когда по Солнцу распространяются сейсмические волны и они видны на изображениях", — сказал Струминский.

Ученый предположил, что подобные вспышки в период окончания солнечных циклов могут приводить к затягиванию минимумов цикла. Аналогичная ситуация происходила и около 12 лет назад.

"Что интересно, на фазе спада практически в районе минимума произошла мощная вспышка, аналогичная ситуация была и во время прошлого цикла, после чего был очень затянутый минимум между предыдущим циклом и этим. Можно начать обсуждать, как мощные вспышки на конце цикла могут повлиять на начало следующего. Любая вспышка — это сброс энергии. Есть энергия дополнительная или её нет, это важно для формирования процессов. Это такая гипотеза, которая, можно сказать, прямо сейчас возникла", — отметил Струминский.

​Вспышка не должна будет оказать серьезного влияния на здоровье людей, работа средств радиосвязи также вряд ли будет нарушена, полагает он.

"Есть люди, которые в это (влияние солнечных вспышек на здоровье) верят, есть которые не верят. Если говорить про тех, кто верит, то повлияет так же, как повлияли такие же вспышки в предыдущих циклах… Практически никто ничего не заметит. На работу радиосвязи это всё может повлиять, но пока выброс корональной массы еще не дошел до Земли. Я не думаю, что будут какие-то катастрофические вещи. Абсолютно рабочая ситуация. Центры ИЗМИРАН, НАСА или в Великобритании дают спокойные прогнозы", — уточнил ученый.