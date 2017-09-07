Ученые нашли необычную связь между смертностью и днем попадания в больницу

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Наблюдения за работой австрийских больниц подтвердили так называемый "эффект выходных" – люди, попавшие в реанимацию в выходные, действительно умирают чаще, чем другие пациенты, говорится в статье, опубликованной в журнале Critical Care.

"Наше исследование показывает, что пациенты, попавшие в больницу в выходные, имеют гораздо большие шансы умереть, чем остальные больные. Этот эффект следует учитывать и лечащим врачам, и политикам, так как это немыслимо, что в 21 веке время попадания человека в больницу влияет на вероятность его выживания", — заявил Пауль Цайик (Paul Zajic) из Медицинского университета Граца (Австрия).

В последние годы ученые активно дискутируют насчет существования так называемого "эффекта выходных" – резкого повышения смертности среди пациентов клиник в субботу и в воскресенье. Пока не понятно, существует ли этот эффект, так как последние исследования на эту тему часто приводили к прямо противоположным выводам.

К примеру, два года назад британские ученые проанализировали частоту смертей в реанимационных отделениях в разные дни недели и пришли к выводу, что люди чаще всего умирают по понедельникам и пятницам, а не в выходные, как считалось ранее. Другая группа ученых из Манчестерского университета пришла к прямо противоположным выводам в прошлом году, обнаружив, что пациенты клиник умирают в выходные гораздо реже, чем в рабочие дни.

Цайик и его коллеги подтвердили, что "эффект выходных" все же существует и выяснили, почему другие ученые приходили к разным выводам, проанализировав статистику, накопленную здравоохранительными органами Австрии с 2012 по 2015 год. За это время, как отмечают ученые, в реанимационные отделения больниц попало примерно 167 тысяч пациентов, некоторые из которых скончались в клиниках.

Что интересно, авторы статьи зафиксировали оба эффекта, но не в том виде, в котором их "увидели" их первооткрыватели. Пациенты действительно реже умирали в больницах во время выходных, если они туда попадали в рабочие дни. При этом пациенты, попавшие в реанимацию в субботу или в воскресенье, умирали все же чаще, чем те люди, которые оказывались в реанимации в будни.

Это выражалось в том, что люди умирали примерно на 7-15% реже в субботу и воскресенье, чем в будние дни, если им первоначально оказывали помощь в рабочие дни, но при этом они умирали на 11-15% чаще, если они попадали в больницы в субботу и воскресенье.

Как могла возникнуть такая ситуация? По мнению Цайика, это связано с тем, что в выходные дни врачи реже проводят некоторые сложные виды терапий и нетривиальные хирургические операции, откладывая их на будни, что может объяснять то, почему пациенты умирают чаще уже в последующие дни и недели.

Кроме того, в выходные дни в больницы обычно попадают пациенты в более тяжелом состоянии, чем в рабочие дни, что также может влиять на статистику смертности и их вероятность смерти. Все это, как считают ученые, следует учитывать правительству и компетентным органам при управлении распорядком дня в медицинских учреждениях.