Ученые красноярского вуза создали почву, в которой деревья растут быстрее

КРАСНОЯРСК, 7 сен — РИА Новости. Ученые Сибирского федерального университета из Красноярска создали поверхностный слой почвы, который позволяет выращивать деревья в два раза быстрее и проводить рекультивацию, сообщает пресс-служба вуза.

"Ученые СФУ заставят деревья расти в два раза быстрее. Ученые университета в лабораторных условиях создали плодородный поверхностный слой почвы — биомат, который позволит значительно упростить и ускорить процесс рекультивации техногенно нарушенных земель, в том числе и на северных территориях, где биологический этап рекультивации сильно затруднен значительной удаленностью и труднодоступностью объектов, суровыми климатическими условиями и гидротермическим режимом почв", — говорится в сообщении.

По информации разработчиков, биомат полностью разлагается за 4-5 лет, а продукты его разложения обеспечивают развитие растений. "Ковер" из биомата можно расстелить практически в любом месте: его можно использовать не только для рекультивации, но и в обустройстве городских пространств. Проведенные исследователями эксперименты показали улучшение всходимости и приживаемости семян. За полгода сосны, посаженные на биомате, выросли в два раза быстрее контрольных. Работой ученых из Красноярска уже заинтересовались представители нефтегазовых компаний.

Биомат – это основа из натурального волокна, пропитанная инертным составом поливинилацетата, позволяющим длительное время сохранять механическую прочность. На основу наносятся органические наполнители, содержащие биологически активные добавки и связующие вещества природного происхождения.