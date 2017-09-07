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РИА Наука
РИА Наука

Ученые создали сенсор из графена, позволяющий определять тяжелые металлы

08:0007.09.2017
(обновлено: 08:22 07.09.2017)
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© Fotolia / arsdigitalМолекулярная структура графенаМолекулярная структура графена
© Fotolia / arsdigital

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Команда ведущих мировых ученых из НИТУ "МИСиС", Университета Линчёпинга (Швеция), Института проблем материаловедения имени Францевича НАНУ (Украина) и Тринити колледжа (Ирландия) выяснила, как можно использовать графен в качестве сенсора на тяжелые металлы. Статья с результатами работы опубликована в журнале группы Nature — Scientific Reports.

Иллюстрация к статье Российские физики научились делать нанопоры в графене
© НИТУ "МИСиС"
Российские физики научились делать "нанопоры" в графене

Открытие первого в мире двумерного материала — графена — инициировало появление огромной области науки, связанной с его изучением. Графен отличается от других веществ тем, что длина свободного пробега электронов в нем очень высока. Поэтому ученые очень надеются использовать данный материал в электронике.
Однако на пути применения графена в электронике встала проблема: любое препятствие на пути электронов — атомы металлов или дефекты в кристаллической решетке — существенно уменьшает длину свободного пробега электронов и меняет свойства материала. Если для Нобелевской премии было достаточно отслоить пластинку графена от графитового стержня при помощи клейкой ленты, то для промышленного использования графена нужны намного более аккуратные технологии, обеспечивающие воспроизводимость результатов. Поэтому чистота материала играет критическую роль.

© Фото : iCeMSИзображение пористого графена
© Фото : iCeMS
Изображение пористого графена

Получить образцы графена, которые можно было бы применить в электронике, ученые пока не смогли. Однако додумались, как превратить недостаток в преимущество: графен может быть использован как сенсор! И тут на первый план по важности в применении выходят миниатюрные размеры такого сенсора. Дело в том, что даже кусочек из 30-50 атомов углерода, собранный в графеновую структуру (или в так называемую наноточку), может работать как сенсор. А это создает очевидные конкурентные преимущества по сравнению с другими типами датчиков.

Наноточки, созданные российскими учеными, подсвечивают клетки
© Zholobak et al. / Beilstein Journal of Nanotechnology 2017
Мочевина и лимоны помогли ученым из России создать "радужные" наноточки

Но прежде чем создавать такой суперсенсор, материал надо "откалибровать", то есть добиться фундаментального понимания того, как графен взаимодействует с тем или иным элементом. Поэтому международная команда ученых решила просчитать, как меняются свойства графена при осаждении на него ионов и атомов некоторых тяжелых металлов: кадмия, свинца и ртути.

© НИТУ "МИСиС"Доктор физико-математических наук, профессор, заведующий отделом теории и моделирования Института физики, химии и биологии университета Линчёпинга (Швеция) Игорь Абрикосов поясняет суть гипотезы
© НИТУ "МИСиС"
Доктор физико-математических наук, профессор, заведующий отделом теории и моделирования Института физики, химии и биологии университета Линчёпинга (Швеция) Игорь Абрикосов поясняет суть гипотезы

"Выбор металлов обусловлен тем, что они образуют наиболее ядовитые примеси, какие только имеются в воде. Возможность быстрого и аккуратного их детектирования — весьма актуальная задача", — поясняет один из авторов работы, руководитель лаборатории "Моделирование и разработка новых материалов" НИТУ "МИСиС" и профессор Линчёпингского университета Игорь Абрикосов.

В качестве модельного был выбрал сверхчистый графен, который "добывают" в Университете Линчёпинга, — он получается при нагревании карбида кремния. При достижении определенной температуры атомы кремния улетучиваются, а атомы углерода остаются в нужной конфигурации.

© НИТУ "МИСиС"Молекулярные орбитали (верхняя занятая и нижняя свободная) в квантовых точках (С54Н18), на которые осели атомы Cd (a,d), Hg (b,e) и Pb (c,f)
© НИТУ "МИСиС"
Молекулярные орбитали (верхняя занятая и нижняя свободная) в квантовых точках (С54Н18), на которые осели атомы Cd (a,d), Hg (b,e) и Pb (c,f)

При помощи разработанных авторами работы методов квантово-механических расчетов, а также суперкомпьютеров НИТУ "МИСиС" и Университета Линчёпинга ученые оценили, как ртуть, кадмий и свинец, осаждаясь на небольшие пластинки графена, меняют его проводимость. Также исследователи вычислили, насколько хорошо означенные элементы притягиваются к графену и как они мигрируют по его поверхности (эти параметры важны для фундаментального понимания того, можно ли сделать сенсор на основе графена многоразовым).

© НИТУ "МИСиС"Максимально устойчивая структура квантовой точки С23Н12 с дефектом, на которую осели атомы Cd (a), Hg (b) и Pb (c)
© НИТУ "МИСиС"
Максимально устойчивая структура квантовой точки С23Н12 с дефектом, на которую осели атомы Cd (a), Hg (b) и Pb (c)

"Одним из самых интересных результатов стало то, что у графена при осаждении на него каждого из трех ионов тяжелых металлов видно, как смещается спектр поглощения, из чего можно сделать вывод, какой именно элемент осел. Это идеальное условие для того, чтобы использовать графен в качестве сенсора, — подчеркнул профессор Абрикосов. — Для каждого элемента и для каждой его концентрации можно выстроить такую градуировочную шкалу. Приборы, фиксирующие полосы поглощения, давно разработаны, так что с фиксацией изменений в спектре проблем не возникнет".

© НИТУ "МИСиС"Пики поглощения для двух модификаций квантовых точек (голубая и оранжевая пунктирная линия), а также для этих точек с осевшим на них атомом Cd (a), Hg (b) и Pb (c) (желтая и фиолетовая линия соответственно). Для всех случаев видно резкое снижение интенсивности поглощения и смещение максимума в более длинноволновую (красную) область спектра
© НИТУ "МИСиС"
Пики поглощения для двух модификаций квантовых точек (голубая и оранжевая пунктирная линия), а также для этих точек с осевшим на них атомом Cd (a), Hg (b) и Pb (c) (желтая и фиолетовая линия соответственно). Для всех случаев видно резкое снижение интенсивности поглощения и смещение максимума в более длинноволновую (красную) область спектра

Также исследователи вычислили ряд важнейших параметров взаимодействия тяжелых металлов с графеном — энергии адсорбции, диффузионные и миграционные барьеры, то есть дана очень хорошая фундаментальная характеристика взаимодействия этих элементов с графеном, которая станет основой для дальнейших работ экспериментаторов и инженеров при непосредственном конструировании датчиков.

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