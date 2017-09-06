Мощнейшая за 12 лет: на Солнце произошла крупная вспышка

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. На Солнце произошла наиболее крупная за последние 12 лет вспышка, сообщила Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева.

Ученые отметили, что произошедшая вспышка — закономерный итог изменений в солнечной короне за последние три дня. В этот период в результате взаимодействия двух крупных групп солнечных пятен накапливалась энергия, которая высвободилась в крупной вспышке. В настоящее время последствия этого природного явления трудно предсказать с достаточной точностью.

"Наблюдавшийся взрыв произошел в геоэффективной области вблизи линии Солнце-Земля, откуда воздействие Солнца на нашу планету является максимальным", — говорится в сообщении на сайте лаборатории.

Изображения вспышки, которой была присвоена категория Х9.3, были получены Обсерваторией солнечной динамики NASA (Solar Dynamics Observatory). В американском космическом агентстве отметили, что вспышка последовала вслед за другой, значительно менее мощной — той был присвоен балл Х2.2.

​Обе вспышки произошли в районе под названием AR 2673, в котором в понедельник уже регистрировалась вспышка средней мощности.

Вспышка стала самой крупной в текущем солнечном цикле, начавшемся в декабре 2008 года. Хотя в данной фазе цикла солнечная активность постепенно уменьшается, подобные явления все же могут иметь место, подчеркнули в NASA.

Классификация солнечных вспышек ведется по мощности рентгеновского излучения. Мощность излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр соответствует минимальной категории A0.0, более мощные вспышки обозначаются буквами B, C, M и X. Каждая следующая буква означает увеличение мощности излучения в 10 раз.

Солнечная радиация не сможет оказать на жителей Земли никакого отрицательного эффекта благодаря атмосфере нашей планеты, утверждают американские астрономы.