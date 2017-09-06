Ученый рассказал о возможных проблемах человечества в будущем

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Человечество в обозримом будущем может столкнуться с нехваткой воды, глобальным потеплением и извержением Йеллоустонского вулкана, заявил РИА Новости директор геофизического центра РАН, академик Алексей Гвишиани.

"Важнейшие проблемы, природные катаклизмы, с которыми человечество может столкнуться в обозримом будущем, — это нехватка воды, это глобальное потепление и извержение Йеллоустонского вулкана", — сказал Гвишиани.

По его словам, известно, что Йеллоустонский вулкан очень опасен и его извержение может привести к изменению жизни на планете.

"Это слишком сложная, важная и опасная проблема, чтобы сейчас прогнозировать, когда произойдет извержение этого вулкана. Любые научные сообщения об этом должны быть выверены на 100%", — отметил ученый.

Йеллоустонский супервулкан, или Йеллоустонская кальдера находится на территории одноименного национального парка в штате Вайоминг в США. Это геологическое образование — кальдера, "воронка" от взорвавшегося в древности вулкана — имеет размеры 55 километров на 72. В середине 20 века ученые установили, что на глубине около 8 километров под кальдерой находится камера, заполненная магмой, и она является древним вулканом.

Супервулкан извергался около 2 миллионов лет назад, затем 1,2 миллиона лет назад и 600 тысяч лет назад. В результате последнего извержения в атмосферу было выброшено около 1 тысячи кубических километров пепла и обломков.

В настоящее время скрытая деятельность вулкана поддерживает жизнь многочисленных гейзеров и горячих источников в национальном парке.

В случае, если Йеллоустонский вулкан начнет извергаться, последствия могут стать катастрофическими. Помимо непосредственного ущерба от извержения, например, выпадения пепла на огромной территории, в результате извержения большие объемы пепла попадут в стратосферу, и на планете может наступить "вулканическая зима".

По мнению Гвишиани, в то же время Россия обладает значительными запасами питьевой воды. Ученый полагает, что нашей стране необходимо укреплять армию для того, чтобы в будущем, когда начнутся проблемы с нехваткой воды, Россия смогла бы защитить свои водные ресурсы.

"Нельзя исключать возможности войн в будущем за воду в связи с ее нехваткой", — сказал академик.