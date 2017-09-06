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РИА Наука
РИА Наука

Западные ученые оказались главными клиентами "мусорных" научных журналов

20:2506.09.2017
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© Fotolia / science photoУченый делает тест в лабораторииУченый делает тест в лаборатории
© Fotolia / science photo

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Больше половины статей в так называемых "мусорных" научных журналах, публикующих любую непроверенную информацию за деньги, оказались написаны "исследователями" из стран Запада и других благополучных государств мира, заявляют ученые в статье-комментарии, опубликованной в журнале Nature.

"Наше исследование опровергает популярную сегодня точку зрения, что "мусорные" журналы популярны лишь в бедных странах. На самом деле подобные издания публикуют "исследования" со всех уголков мира, в том числе и работы далеко не бедствующих ученых из самых престижных научных заведений", — заявил Дэвид Моэр (David Moher) из университета Оттавы (Канада).

Обложка номера журнала Science, посвященного взаимодействию науки и общества
© Science / AAAS
Журнал Science раскрыл теневую империю "мусорных" научных изданий

Публикация в научном журнале остается для ученых главным способом донести информацию о своих открытиях до коллег, и единственным источником достоверной информации — научные журналы публикуют статьи только после перекрестной проверки независимыми экспертами. Однако из-за этого научные журналы очень дороги, сейчас скачать одну статью с сайта ведущих журналов может стоить 20-30 долларов.

В начале 2000-х годов возникла "перевернутая" модель, основанная на открытом доступе. Ее суть в том, что за статью платил не читатель, а автор. Ученый более всего заинтересован в том, чтобы о результатах его работы ознакомилось как можно больше людей — поэтому деньги берут с него, редакция журнала обеспечивает рецензирование, а читатель получает статьи бесплатно. Развитию открытого доступа способствовали власти: многие правительства требовали публиковать в открытом доступе результаты исследований, выполненных на средства налогоплательщиков.

В последние годы между сторонниками этих моделей развернулась настоящая война. В частности, в конце 2013 года бойкот ряду традиционных научных журналов, в том числе и Science, топовому научному журналу мира, публично объявил лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Рэнди Шекман. Он обвинил их в искусственном ограничении количества статей, принимаемых к публикации.

Психологическая поддержка
© Fotolia / pressmaster
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В ответ на это в Science в октябре 2013 года было опубликовано расследование, посвященное "мусорным" научным журналам, работающим по модели открытого доступа. Его автор, биолог и научный журналист Джон Боханнон, отправил в 304 журнала научные статьи о противораковом действии лишайников под вымышленным именем и с грубейшими ошибками. 157 журналов приняли их к публикации, отвергли статьи только 98 изданий, а остальные к моменту выхода материала не успели принять решения.

Как рассказывает Моэр, многие эксперты и сами ученые считали, что эта проблема касается в основном развивающихся стран, таких как Китай и Индия, где уровень научной нечистоплотности всегда был высоким. Моэр и его коллеги проверили, так ли это на самом деле, изучив примерно две тысячи публикаций в двух сотнях "мусорных" журналов.

К большому удивлению ученых, "третий мир" не был лидером среди клиентов подобных изданий – свыше 57% публикаций в них принадлежало ученым из развитых стран Запада, в том числе и из университетов, входящих в топ-100 мировых рейтингов.

Александра Элбакян. Архивное фото
© Apneet Jolly
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К примеру, на долю авторов из США приходилось примерно 15% публикаций, что является вторым показателем после Индии, на чью долю приходится 27% подобных статей. Другими "лидерами" в этом анти-рейтинге стали Япония, Италия, Великобритания, а также Турция, Китай и Нигерия.

Что интересно, жертвами "теневой империи" стали такие престижные научные центры, как Гарвард, Кембридж, MIT, университет Техаса, а также Национальные институты здоровья США, которые упоминаются в списке спонсоров публикаций в 17% "мусорных" статей. Все эти статьи, как подчеркивают ученые, содержали в себе грубые ошибки и допущения, которые бы поставили крест на их публикации в настоящих научных журналах.

Подобные публикации, как отмечают исследователи, не только являются фактическим разбазариванием средств, выделяемых на проведение опытов, но и ведут к потере полезной информации, которая была собрана в ходе этих экспериментов. Поэтому Моэр и его коллеги призывают всех ученых мира бороться с подобными журналами и избегать их и тогда, когда им срочно нужно опубликовать вполне легитимную статью.

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