МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Сегодня на Солнце произошла мощнейшая за последние 12 лет вспышка, возникшая в результате слияния двух крупнейших групп солнечных пятен, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.
Как отмечают специалисты лаборатории, текущий уровень вспышечной активности вышел за пределы десятибалльной шкалы, достигнув отметки в 10.3, и сейчас находится в так называемой "черной" области.
Major X9.33 solar #flare from #sunspot region 12673— SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) 6 сентября 2017 г.
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