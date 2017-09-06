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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы не нашли "больших братьев" у ближайших "двойников" Земли

17:2406.09.2017
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© NASA / JPL-CaltechТак художник представил себе семь планет системы TRAPPIST-1Так художник представил себе семь планет системы TRAPPIST-1
© NASA / JPL-Caltech

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Длительные наблюдения за планетной системой TRAPPIST-1, где недавно было найдено сразу семь потенциальных аналогов Земли, заставили ученых усомниться в наличии в ней крупных газовых гигантов размером с Юпитер или больше, говорится в статье, опубликованной в Astronomical Journal.

"Синхронизация орбит шести внутренних планет системы TRAPPIST-1 говорит о том, что они родились не на своих текущих позициях, а на окраинах протопланетного диска, откуда они мигрировали в сторону светила. У всех подобных планет, в том числе и у Земли, обычно бывает как минимум один "большой брат", дирижировавший этими движениями. Это заставило нас проверить, нет ли таких компаньонов у планет в этой системе",  — пишут Гильем Англада-Эскуде (Guillem Anglada-Escude) из университета королевы Марии в Лондоне (Великобритания).

Так художник представил себе планеты в системе TRAPPIST-1
© ESO/N. Bartmann/spaceengine.org
Астрономы нашли следы воды на "кузинах Земли" в системе TRAPPIST-1

В мае прошлого года астрономы из MIT заявили об открытии крайне необычной звездной системы в ближайшей округе Земли – TRAPPIST-1, удаленной от нас всего на 40 световых лет в сторону созвездия Водолея. Все три планеты, вращающиеся вокруг этого красного карлика, находятся внутри так называемой "зоны жизни", где вода может существовать в жидком виде, и предположительно обладают массой, сопоставимой с земной.

Позже ученые изучили спектр лучей звезды TRAPPIST-1,  пытаясь изучить состав атмосферы ее планет, и неожиданно обнаружили, их на самом деле не три, а семь, причем шесть из них находятся в пределах зоны жизни. Как показывают эти расчеты, жизнь в принципе может существовать на поверхности двух планет — TRAPPIST-1f и TRAPPIST-1g, больше всего похожих на Землю по своему составу и свойствам.

Недавно ученые нашли намеки на то, что на поверхности этих планет может существовать вода, однако ее количество и то, пригодны ли эти "сестры Земли" для существования жизни земного типа, пока остаются загадками для астрономов.

Красные карлики могут вырабатывать серии слабых вспышек, способные уничтожить атмосферу у потенциальных двойников Земли
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, NASA/ESA/G. Bacon (STScI)
Все планеты у красных карликов могут быть безжизненными, заявляют ученые

Другим важным вопросом, как отмечает Англада-Эскуде, было изучение того, есть ли в системе TRAPPIST-1 другие планеты, крупные газовые гиганты, способные влиять на миграции землеподобных планет на заре ее существования. Юпитер и Сатурн, как сегодня считают ученые, могли напрямую способствовать зарождению жизни на Земле, подарив ей все ее текущие запасы воды и защитив ее от крупных астероидов и комет.

Руководствуясь этой идеей, ученые на протяжении последних двух лет следили за TRAPPIST-1 при помощи инструмента CAPSCam, способного "видеть" даже малейшие сдвиги в положении звезды, порожденные ее гравитационными взаимодействиями с крупными планетами.

Эти поиски на текущий момент не увенчались успехом. По словам планетологов, текущие данные наблюдений исключают возможность существования планеты размером с Юпитер на орбитах, год на которых длится меньше пяти лет, и гиганта размером с пять юпитеров на расстоянии, примерно эквивалентном дистанции между Солнцем  и Землей.

Синхронизированное вращение семи планет системы TRAPPIST-1
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Астрономы открыли семь планет, связанных гравитационной цепью

С одной стороны, подобные выводы не исключают возможности существования планет-гигантов на более далеких орбитах. С другой стороны, он указывает на то, что вероятность этого крайне мала. Если планет-гигантов в системе TRAPPIST-1 действительно нет, то тогда ученым придется искать новые объяснения того, как "семь сестер" Земли оказались в тех точках, где они сейчас находятся.

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