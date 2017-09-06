Ученые рассказали, как кукушки "троллят" других птиц

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Обычные кукушки научились "троллить" приемных родителей своих птенцов, имитируя крики ястребов и других хищных птиц, что пугает их жертв и заставляет их беспокоиться о своем выживании, а не о защите своей кладки яиц, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.

"Хищники часто находятся вне поля зрения их потенциальных жертв, нападая на них внезапно, и даже неудачные атаки очень долго влияют на поведение их несостоявшегося "обеда". Эксплуатируя эти страхи, кукушки оставляют за собой право смеяться последними в этой войне между паразитами и приемными родителями их птенцов", — пишет Николас Дэйвис (Nicholas Davies) из Кембриджского университета (Великобритания).

В силу своего образа жизни и манеры размножения, кукушки находятся в состоянии постоянной "войны" с теми видами птиц, в гнезда которых они подкладывают свои яйца. Эта война и связанная с ней гонка вооружений приводят к появлению у птиц изощренных и причудливых систем защиты от паразитов, которые, в свою очеред, изобретают свои собственные "ассиметричные ответы" на эти контрмеры.

К примеру, певчие птицы в буквальном смысле "учат" яйца своих будущих птенцов особым трелям-"паролям", которые они в дальнейшем используют для обнаружения кукушат, а другие птицы начали коллективно оборон. В свою очередь, кукушки научились откладывать по несколько яиц в гнезда других птиц, что увеличивает шанс того, что будущий родитель ошибется и выкинет свои яйца. В ответ на это птицы перешли к "коллективной обороне" – бездетные родичи и соседи помогают гнездующимся парам охранять гнездо и отгонять кукушек.

Некоторые виды кукушек, к примеру, буроголовые трупиалы, выработали ответ на эту тактику – они начали объединяться в "мафии" и наказывать тех птиц, которые выбрасывают их яйца из гнезд. Недавно Дейвис и его коллеги обнаружили, что певчие птицы пошли дальше и перешли от "коллективной обороны" к организации активных "социальных сетей", члены которых информируют друг друга о передвижениях кукушек и об их присутствии в окрестностях гнезд.

Наблюдая за обычными британскими кукушками (Cuculus canorus), Дэйвис и его коллега Дженни Йорк (Jenny York) обнаружили, что кукушки "изобрели" новую методику обмана приемных родителей своих птенцов, которая заставляет их забывать о том, что в их гнезде появилось "лишнее" яйцо.

Прогуливаясь по лесу, Дэйвис и Йорк заметили, что некоторые самки кукушек издавали очень странные звуки, похожие на сухие смешки, перед тем, как они подлетали к гнезду будущих "родителей" своих птенцов и откладывали туда яйца. Записав и проанализировав эти звуки, орнитологи заметили, что они были достаточно похожи на клекот ястребов из рода Accipiter.

Это натолкнуло ученых на мысль, что кукушки могут просто "троллить" камышевок и других птиц, на чьих гнездах они обычно паразитируют, заставляя их отвлечься на несуществующую угрозу и покинуть гнездо, опасаясь за свою жизнь.

Они проверили, так ли это на самом деле, проигрывая аудиозаписи "клекота" кукушек и криков настоящих соколов в окрестностях гнезд камышовок, а также некоторых других птиц, таких как синицы, на которых кукушки не паразитируют.

Эти опыты привели к интересным результатам. Оказалось, что и камышовки, и синицы примерно одинаково реагировали на ложный "клекот" – они переходили в "режим тревоги", начинали обеспокоенно озираться по сторонам и достаточно часто покидали гнездо. Что интересно, сила этой реакции почти не отличалась от того, как они вели себя при проигрывании записей криков реальных хищных птиц, что говорит о том, что они считали "клекот" кукушки реальным знаком опасности.

Раскрыв подобную реакцию птиц, ученые проверили, повлияет ли тревога на способность камышовок различать их собственные и "чужие" яйца, которые ученые подложили в их гнезда. Как оказалось, обманная тактика кукушек была очень эффективной – она почти в два раза повышала вероятность того, что камышовки не заметят подлога и будут считать яйцо своим.

Подобный простой трюк, как заключают авторы статьи, пока позволяет кукушкам одерживать победу в "войне" с их жертвами и успешно продолжать свой род.