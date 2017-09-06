США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые ЦЕРН устанавливают на БАК детектор для поисков "новой физики"

11:3906.09.2017
(обновлено: 11:41 06.09.2017)
02480
© CERNБольшой адронный коллайдерБольшой адронный коллайдер
© CERN

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Участники коллаборации LHCb заявляют о начале сборки нового детектора SciFi для Большого адронного коллайдера, главной целью которого будет поиск следов "новой физики" в распадах частиц, содержащих в себе "прелестный" кварк, сообщает  Федеральная политехническая школа Швейцарии в Лозанне.

"Для того, чтобы мы могли извлечь больше полезной информации из тех столкновений, которые происходят на БАК, нам нужные новые технологии, которые бы улучшили работу детектора LHCb. К тому же, если у БАК не хватит мощности для открытия следов "новой физики", то это поставит крест на всем моем поколении физиков. Тогда нам придется создавать новый ускоритель, с которым будет работать уже следующее поколение ученых", — заявил Аурелио Бэй (Aurelio Bay), один из ведущих разработчиков SciFi.

Во время технических работ на коллайдере ВЭПП-2000
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Физик: мы стали на шаг ближе к мечте о новом коллайдере в Сибири

Детектор LHCb был создан ЦЕРН специально для поиска не вписывающихся в Стандарнтую модель физики частиц, слишком тяжелых для того, чтобы искать их напрямую. Работающие на нем физики изучают поведение частиц, в состав которых входит b-кварк ("прелестный", от английского "beauty").

В первые этапы работы этого прибора ученым не удавалось найти следов необычных распадов, однако в июле 2013 года они начали получать первые намеки на то, что предсказания Стандартной модели отклоняются от того, что показывали датчики LHCb. В частности, распад так называемых странных мезонов на пары мюонов шел не так, как указывали общепринятые теории — продукты распада разлетались или закручивались под "неправильными" углами.

В дальнейшем, эти аномалии не исчезли, а только выросли, что заставляет многих физиков считать, что LHCb и те процессы, за которыми он наблюдает, являются "окном" в мир "новой физики". К сожалению, открыть его пока невозможно, так как LHCb накапливает данные крайне медленно – по словам Бэя, он фиксирует всего две тысячи столкновений частиц в секунду, тогда как в БАК за это же время происходят миллионы подобных событий.

Кварки, лептоны и взаимодействия, описанные Стандартной моделью
© Фото : Fermilab
Физики ЦЕРН нашли намеки на нарушение Стандартной модели на БАК

Швейцарские ученые и другие участники коллаборации LHCb, в том числе десятки ученых из России, уже более пяти лет работают над решением этой проблемы, разрабатывая новый, более быстродействующий детектор, получивший название SciFi. Первые его прототипы прибыли на БАК в конце августа этого года, и сейчас ученые и инженеры ЦЕРН начали их сборку и установку в "кольцо" коллайдера.

Это устройство представляет собой гигантский "клубок" из примерно трех миллионов нитей оптоволокна, общая длина которых составляет примерно 10 тысяч километров. Каждая из этих нитей подключена к одному из 600 тысяч светочувствительных датчиков, при помощи которых ученые будут следить за продуктами столкновения частиц в БАК и изучать те реакции, которые их породили.

Главной проблемой при разработке этого устройства, как отмечает Кристиан Йорам (Christian Joram), один из его создателей, было то, что обычное оптоволокно очень быстро деградирует и теряет прозрачность при контакте с частицами, которые рождаются внутри коллайдера. По этой причине ученым пришлось разработать новый материал, который бы не разрушался при "обстреле" частицами, а также погрузить датчики света в специальные холодильники, снижающие уровень помех. 

Так может выглядеть пентакварк в случае мезонно-молекулярной упаковки
© Фото : CERN / LHCb Collaboration
Физики ЦЕРН обнаружили "дьявольские" частицы из пяти кварков

В SciFi, помимо световых датчиков, будут встроены специальные фильтры, удаляющие ненужную информацию еще до того, как данные с детектора начнут обрабатывать суперкомпьютеры ЦЕРН, что ускорит сбор данных и облегчит их анализ. Ученые ожидают, что конструкция детектора будет завершена к середине 2018 года, когда начнется очередной "большой перерыв" в работе БАК. Соответственно, SciFi начнет свою работу в 2020 году, когда БАК возобновит работу.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена