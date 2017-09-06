Генпрокуратура заявила о нехватке метеостанций в Арктике

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Арктике не хватает метеорологических станций для изучения климатических явлений, и прокуроры должны обратить внимание на необоснованное закрытие имеющихся станций, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ в ответ на запрос РИА Новости.

По данным ГП, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды не полностью обеспечила метеонаблюдение и экологический мониторинг, несмотря на изменение климата в Арктике и негативные последствия от этого.

"Изучение климатических явлений Арктики нередко происходит в условиях отсутствия требующегося количества станций и пунктов наблюдения… Под пристальным вниманием органов прокуратуры должны быть факты незаконного и необоснованного закрытия метеостанций", — говорится в ответе пресс-службы надзорного ведомства.

Например, в Республике Саха (Якутия) должно быть как минимум 208 метеостанций, однако их лишь 109, из которых работает только половина. "При этом также предусмотрено наличие 227 постов гидрологических наблюдений, а фактически работает 170 из них. Более того, в названной республике имеется тенденция их дальнейшего сокращения", — сообщает пресс-служба.

Так, прокуратура Чукотского автономного округа выявила приостановку пяти метеостанций без согласия руководства Росгидромета.

Эти факты прокуроры выявили в ходе проверки исполнения законов об охране окружающей среды в Арктической зоне, назначенной по решению оперативного совещания в мае прошлого года.

По разным нарушениям в этой сфере ГП внесла представления Росприроднадзору и Росрыболовству, направила информацию в Минприроды России и Росгидромет.

Всего за последние два года в Арктической зоне прокуроры выявили около 7 тысяч нарушений законов об охране природы, в связи с чем внесли более тысячи представлений, 176 протестов и направили в суды 590 исковых заявлений. Прокуроры добились административного наказания для 922 лиц и возбуждения 26 уголовных дел.

Как сообщил РИА Новости официальный представитель ГП Александр Куренной, прокурорский надзор в этой сфере является приоритетным, и соответствующее поручение дано прокурорам субъектов, входящим в Арктическую зону.