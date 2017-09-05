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РИА Наука
РИА Наука

Человек продолжает эволюционировать, заявляют генетики

23:3705.09.2017
(обновлено: 23:38 05.09.2017)
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© Fotolia / pict riderЭволюцияЭволюция
© Fotolia / pict rider

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Масштабный генетический анализ ДНК жителей Великобритании и США показывает, что биологическая эволюция человечества не остановилась и что число носителей "вредных" версий генов, связанных с болезнями, продолжает постепенно падать под действием естественного отбора, говорится в статье, опубликованной в журнале PLOS Biology.

"Следы этого было найти крайне трудно, но мы нашли намеки на то, что естественный отбор продолжает работать среди современных популяций людей", — заявил Джозеф Пикрелл (Joseph Pickrell), генетик из университета Колумбии в Нью-Йорке (США).

Американские военнослужащие в противогазах. Война в Южном Вьетнаме. Архивное фото
© РИА Новости
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Эволюция сделала человека склонным к насилию, заявляют ученые

Сегодня биологи и эволюционисты активно дискутируют о том, прекратилась ли эволюция человека после того, как наши предки изобрели орудия труда и перешли к жизни в больших обществах себе подобных. Часть ученых считает, что биологическая эволюция замедлилась или даже остановилась, так как выживание индивидов и их вероятность продолжить свой род начала зависеть не от качества генов, а от сообразительности, богатства и социального положения.

Другие эволюционисты усомнились в этом, и за последние два десятилетия было проведено несколько экспериментов и исследований, в рамках которых биологи проверили, как менялся геном человечества в целом на протяжении нескольких сотен или тысяч лет. Эти наблюдения зачастую приводили к противоречивым результатам, что не добавляло уверенности в том, что эволюция продолжается.

Пикрелл и его коллеги нашли новые свидетельства того, что "дарвиновский" отбор все же продолжает работать среди человечества, проанализировав геномы свыше 160 тысяч жителей Великобритании и США, недавно принимавших участие в различных генетических исследованиях.

Окаменелости обнаруженные за пределами Йоханнесбурга
© AP Photo / Mark Thiessen/National Geographic via AP
Ученые: мясо, а не умение варить пищу, двигало эволюцию человека

Анализируя их ДНК,  ученые опирались на простую эволюционную закономерность – чем дольше живет особь и чем лучше ее здоровье, тем больше она может оставить потомства. Соответственно, чем больше у нее будет потомков, тем выше вероятность того, что они передадут свои гены своим детям и ее линия продолжит свое существование, а носители "плохих" версий генов вымрут.

Руководствуясь этой идеей, ученые сравнивали между собой наборы мутаций в ДНК людей из семей долгожителей и британцев и американцев с относительно короткой или нормальной продолжительностью жизни, и пытались понять, как часто встречаются "вредные" мутации в их генах. Если этих мутаций будет меньше в ДНК долгожителей, то это будет означать, что  естественный отбор продолжает работать, а отсутствие различий в их числе будет говорить об обратном.

Женщина и мужчина
© Fotolia / pololia
Ученые: мужчины запрограммированы эволюцией умирать раньше женщин

Генетикам удалось найти несколько десятков генов, для которых подобные различия были характерны. Больше всего это было заметно для двух участков ДНК – гена APOE, мутации в котором заметно повышают вероятность развития болезни Альцгеймера, и в гене CHRNA3, связанным с предрасположенностью к активному курению у мужчин.

"Плохие" версии этих генов, как отмечают ученые, значительно реже встречались у американцев и британцев, которые смогли дожить до 70 лет или чьи родители или предки считались долгожителями. Аналогичным образом вели себя многие другие гены, связанные с лишним весом, астмой, атеросклерозом и рядом других проблем со здоровьем, а также ранним началом половой жизни.

Научное исследование
© Fotolia / Hoda Bogdan
Эволюция человечества продолжается, считают ученые

В дальнейшем генетики планируют проанализировать еще более крупные банки ДНК, что поможет им найти другие гены, на которые продолжает влиять эволюция, и понять, в какую сторону движется человечество сегодня и что "дирижирует" его развитием.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Dagar Flamebinder
Эволюционирует в сторону деградации с последующим вымиранием.
23:50
05.09.2017
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