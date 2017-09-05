МФТИ вошел в топ-300 общего рейтинга Times Higher Education

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Московский физико-технический институт поднялся на 50 позиций в международном рейтинге Times Higher Education и продолжает оставаться вторым самым престижным вузом России после МГУ, сообщает пресс-служба МФТИ.

"Сегодня МФТИ актуализирует свои образовательные программы и научные исследования со стратегией научно-технологического развития России. В этом году мы открыли новые лаборатории, занимающиеся редактированием генома и исследованиями в области искусственного интеллекта. Эти изменения дают не моментальный, но стабильный эффект, который и отражается в рейтинге THE, в котором Физтех уже три год подряд показывает стабильный рост", — заявил ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

Приложение британской газеты Times — Times Higher Education, при участии информационной группы Thomson Reuters, каждый год составляет целый ряд академических рейтингов, в которых опрошенные изданием эксперты ранжируют ВУЗы мира.

Каждую осень выходит список лучших вузов мира (World University Rankings) на основании уровня образовательных и исследовательских программ, цитируемости научных статей, количества иностранных студентов и специалистов и так далее. Начиная с 2013 года Times начал публиковать отдельный рейтинг ВУЗов, составленный по предметному принципу.

5 сентября британский журнал Times Higher Education опубликовал рейтинг лучших университетов мира. Московский Физтех занял в нём 251–300 место и улучшил показатели на 50 пунктов в сравнении с прошлым годом. Таким образом, МФТИ стал вторым российским вузом в "главном" рейтинге Times Higher.

Всего в рейтинг 1000 лучших университетов мира вошли 18 российских вузов: МГУ им. Ломоносова занял 194-е место, МФТИ — 251–300, Томский политехнический университет — 301–350, ВШЭ — 351–400 места.

Как отмечает Кудрявцев, позиции МФТИ, помимо создания новых лабораторий и развития новых направлений исследований, могло улучшить и то, что недавно вуз запустил новые программы магистратуры по технологическому предпринимательству и квантовым технологиям, а так же то, что число выпускников Физтеха и их влияние на мировую науку в целом постепенно растет.