Ученые предлагают использовать вирус Зика для борьбы с "раком Маккейна"

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Вирус Зика оказался способен проникать внутрь раковых клеток в мозге человека, что позволяет использовать его или его более безопасные аналоги для борьбы с глиобластомой и другими "безнадежными" формами злокачественных опухолей, говорится в статье, опубликованной в Journal of Experimental Medicine.

"Вирус Зика атакует "заготовки" нервных клеток в мозге зародыша, и мы предположили, что подобные предпочтения вируса можно использовать и для борьбы с глиобластомой. Необходимо понимать, что наше исследование является лишь первым шагом на пути к созданию безопасных и эффективных штаммов вируса, которые могли бы бороться с раком. Необходимо провести преклинические тесты, чтобы уверить публику в том, что вирус не "возьмется за старое", — заявил Майкл Даймонд (Michael Diamond) из университета Вашингтона в Сент-Луисе (США).

Различные формы рака головного и спинного мозга являются относительно редкими по сравнению с раком груди, простаты или кишечника, однако их редкость компенсируется тем, что фактически все из них являются крайне агрессивными и опасными для человека. Приобретение такого рака в большинстве случаев ведет к быстрой гибели пациента из-за сложностей в применении химиотерапии или невозможности хирургического вмешательства.

Рак мозга чаще всего поражает детей, а не взрослых. Всего один из нескольких подвидов этих опухолей, глиобластома, является причиной 15% всех смертей от рака среди младенцев. До сих пор не было известно средств, которые могли бы предотвратить развитие этих опухолей и при этом не вызвать массовую гибель здоровых клеток мозга. Относительно недавно ученые обнаружили, что таволга и некоторые другие растения содержат в себе вещества, способные подавлять этот рак.

Даймонд и его коллеги, несколько лет изучающие вирус Зика, обратили внимание на то, что его главные "жертвы", стволовые клетки нервной ткани, очень похожи по своим свойствам и поведению на "взбунтовавшиеся" клетки, порождающие глиобластому и некоторые другие формы рака мозга.

Руководствуясь этой идеей, ученые извлекли раковые клетки из опухолей пациентов, недавно переживших операцию по ее удалению, и проверили, будет ли вирус Зика заражать их. Результаты этих опытов превзошли все ожидания биологов – оба штамма вируса, которые они использовали, успешно проникли и полностью уничтожили стволовые раковые клетки, не трогая при этом другие типы тканей мозга.

Подобная избирательность вируса, как объясняют ученые, в принципе позволяет использовать его для "зачистки" мозга от остатков глиобластомы после химиотерапии или хирургического удаления опухоли. Команда Даймонда проверила, так ли это, вырастив нескольких мышей, в чье тело была имплантирована опухоль, и попытавшись уничтожить ее при помощи вируса.

Как показали эти опыты, "вирусотерапия" заметно замедлила рост опухолей и значительно продлила жизнь мышам. При этом вирус Зика сделал опухоль чувствительной к действию некоторых видов химиотерапии, которые раньше не действовали на глиобластому, что говорит о возможности их совместного применения для достижения максимальной эффективности лечения.

Сейчас Даймонд и его коллеги работают над созданием новых штаммов вирусов Зика, которые бы были более безопасными для организма человека и не обладали способностью заражать других людей. Если эти вирусы окажутся безопасными, то ученые ожидают, что в скором времени они смогут приступить к доклиническим и клиническим испытаниям.