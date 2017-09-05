Заявок в космонавты подано больше, чем в 2012 году, заявили в ЦПК

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Заявок от претендентов, желающих пополнить российский отряд космонавтов, уже подано больше, чем во время прошлого набора 2012 года, сообщил РИА Новости представитель Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

Ранее сообщалось, что новый набор кандидатов продлен до 15 декабря 2017 года. Изначально заявки планировалось принимать до 14 июля, после чего комиссия должна была отобрать 6-8 человек и объявить о результатах в декабре 2017 года, однако отбор кандидатов был продлен до 31 августа, а затем и до декабря.

"Решение о продлении набора в космонавты принимает госкорпорация "Роскосмос", а не ЦПК. Мы также полагаем, что увеличение сроков необходимо, так как некоторые достойные кандидаты из регионов могли позже узнать, что проводится набор, и смогли бы успеть собрать все необходимые документы. Могу сказать, что на сегодняшний день заявок уже подано больше, чем было во время отбора в космонавты 2012 года", — сказал представитель ЦПК.

В пресс-службе "Роскосмоса", в свою очередь, ранее отмечали, что космонавты из нового набора смогут впоследствии войти в первый экипаж нового российского космического корабля "Федерация", и участвовать в лунной программе.