Зонд "Кассини" снял на видео прощальный пролет мимо Энцелада

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Зонд "Кассини" передал на Землю последние детальные фотографии и записал короткий видеоролик пролета мимо Энцелада, потенциально обитаемой луны Сатурна, сообщает НАСА.

Зонд "Кассини", изучающий Сатурн и его спутники с 2004 года, посвятил весомую долю своего времени Энцеладу, одной из самых интересных и загадочных лун планеты-гиганта. Практически сразу после прибытия в систему "властелина колец" зонд НАСА обнаружил намеки на существование гейзеров на поверхности этой ледяной луны, что заставило ученых искать другие следы жидкой воды в ее недрах и на ее поверхности.

За последующие 12 лет "Кассини" обнаружил, что под ледовой коркой Энцелада скрывается гигантский подледный океан, заполненный относительно теплой и пресной водой, в которой в принципе может существовать жизнь, питающаяся водородом. Сегодня ученые всерьез рассматривают луну Сатурна как главного кандидата на роль первого прибежища внеземной жизни, и призывают НАСА и другие космические агентства отправить новую миссию к Сатурну.

Жизнь "Кассини" оборвется совсем скоро – сегодня он начал последний, 22 виток вокруг Сатурна в рамках последнего этапа миссии, получившего имя "Финал Оперы". Через 10 дней, 15 сентября этого года, зонд НАСА войдет в плотные слои атмосферы Сатурна и сгорит, передавая при этом информацию об устройстве его "недр" на Землю.

Готовясь к кончине зонда, научная команда миссии собирала последние фотографии всех спутников и колец Сатурна, многие из которых были получены с уникальных ракурсов и необычно близких расстояний.

Одним из последних стал Энцелад, с которым "Кассини" в последний раз сблизился в начале августа этого года, подойдя к нему на расстояние в примерно 181 тысячу километров. Последние фотографии Энцелада и научные данные, собранные во время этого пролета, как надеются ученые, приблизят нас к раскрытию тайн этой луны Сатурна.

В ходе последнего витка вокруг Сатурна, который "Кассини" начал сегодня, зонд попытается измерить количество гелия в атмосфере планеты-гиганта, что важно для изучения истории ее формирования, а также напрямую "попробует" на вкус его атмосферу и измерит концентрации различных веществ в ней.

Кроме того, "Кассини" получит последние фотографии колец Сатурна и в последний раз сблизится с Титаном, чье притяжение поменяет траекторию полета зонда и отправит его на рандеву с "властелином колец". Специалисты НАСА называют этот гравитационный маневр "прощальным поцелуем", так как после него судьбу "Кассини" уже ничего не изменит.

За три дня до смерти некоторые инструменты "Кассини" начнут работать таким образом, что собираемая ими информация будет передаваться на Землю в режиме реального времени, что позволит зонду вести научные наблюдения фактически до самого момента его гибели. Как ожидают участники миссии, это печальное событие произойдет в следующую пятницу, примерно в 3 часа дня по Москве.