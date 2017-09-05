США проще создать новую ракету, чем заменить РД-180, считает эксперт

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российский ракетный двигатель РД-180 может поставляться в США до конца 2020-х годов, так как его замена потребует создания новой ракеты, а таких планов у Пентагона пока нет, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

Накануне американское издание Wall Street Journal заявило со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли, что США могут продолжить закупать российские РД-180 до 2024-2025, или даже до 2028 года.

"Ракета делается под двигатель, особенно это касается тяжелых ракет. Atlas V, где летает наш движок РД-180, — это тяжелая ракета. Нельзя заменить двигатель на другой какой-то американский, гораздо проще сделать новую ракету", — сказал Ионин РИА Новости.

По его словам, "судьба 180-го движка — это синоним судьбы ракеты Atlas V компании Lokheed Martin". Носитель создавался по заказу оборонного ведомства США, поэтому его вряд ли заменят в скором времени, считает эксперт.

"Пока ракета будет летать, двигатель будет закупаться. А судьба этой ракеты связана с планами NASA и Пентагона. Atlas V — это ракета, которая сделана не так, как у (Илона) Маска: захотели и сделали, а в рамках заказа НАСА и Пентагона, оплачена ими. У ведомств нет планов делать какую-либо ракету на замену Atlas V а значит, он будет летать, условно, до конца 20-х годов, и все это время будет закупаться двигатель, потому что заменить его просто невозможно", — пояснил Ионин.