Ученые: неандертальцы исчезли из Европы сразу после пришествия людей

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Ученые провели повторную датировку последних останков неандертальцев в Европе и обнаружили, что их возраст составляет более 40 тысяч лет, что ставит под сомнение возможность долгого сосуществования кроманьонцев и их древних "кузенов", говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

"Неандертальцы из хорватской пещеры Виндия считались последними представителями своего вида в Европе, кому удалось пережить нашествие кроманьонцев и долгое время сосуществовать с ними. Результаты нашего текущего исследования показывают, что это не так, и что они вымерли вместе со всеми остальными неандертальцами Европы примерно 40 тысяч лет назад", — рассказывает Томас Хигхэм (Thomas Higham), палеонтолог из Оксфордского университета (Великобритания).

Сегодня ученые считают, что первые неандертальцы могли появиться на территории Европы примерно 300-400 тысяч лет назад, попав туда двумя путями – через Испанию и север Африки, и мигрируя вдоль берегов Ближнего Востока, Турции и Балканского полуострова. Первые современные люди попали в Европу значительно позже, около 40 тысяч лет назад, на что указывают древнейшие останки Homo sapiens и "человеческие" орудия труда, найденные в пещерах Румынии и Италии в конце прошлого века.

Достаточно давно антропологи и палеонтологи считают, опираясь на генетические данные и последние следы неандертальцев в Европе, что наши предки и первые жители субконтинента могли достаточно долго контактировать друг с другом и мирно сосуществовать. Подобные контакты, как считают генетики, могли помочь первым настоящим европейцам быстро приспособиться к жизни в суровом ледниковом климате Европы того времени.

Как рассказывает Хигхэм, главным доказательством в пользу подобной идеи считались останки неандертальцев, найденные в пещере Виндия на севере Хорватии в конце 1970 и в начале 1980 годов. Эти останки, как показывал возраст окружающих их пород, попали в них неожиданно поздно для неандертальцев, примерно 32 тысячи лет назад.

Этот факт, а также необычная форма и другие свойства орудий труда этих неандертальцев, заставляли ученых считать их последними представителями своего рода в Европе и, потенциально, на всей Земле, которым по каким-то пока неизвестным причинам удалось прожить примерно 5-10 тысяч лет после появления современных людей на Балканах. По этой причине и артефакты, и останки людей из Виндии постоянно привлекают внимание ученых.

Хигхэм и его коллеги неожиданно обнаружили, что их возраст сильно недооценивался палеонтологами, проводя рутинную повторную проверку возраста всех известных останков "последних" неандертальцев из разных уголков Европы, России и Азии.

Новые методики радиоуглеродного анализа показали, что на самом деле останки как минимум четырех жителей Виндии жили в Хорватии не 32, а 44-45 тысяч лет назад. Это, как отмечает Хигхэм, полностью исключает возможность того, что обитатели этой пещеры могли прожить несколько тысяч лет рядом с кроманьонцами, и говорит о том, что они вымерли вместе с остальными неандертальцами Европы.

Подобные замеры, как признают палеонтологи, не говорят о том, что неандертальцы никогда не контактировали с предками современных людей – в таком случае следов ДНК древних аборигенов Европы в нашем геноме просто не существовало бы. С другой стороны, подобное открытие говорит о том, что подобные контакты были менее продолжительными, чем считалось раньше, и носили случайный характер.