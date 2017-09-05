Набор в отряд российских космонавтов продлится почти до конца 2017 года

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Прием заявок в новый набор в российский отряд космонавтов продлили до 15 декабря, сообщает Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

"Заявления и документы (копии оригиналов) от претендентов на отбор принимаются до 15 декабря 2017 года", — говорится на сайте ЦПК.

Новый набор в отряд космонавтов стартовал в России 14 марта 2017 года. Изначально заявки планировалось принимать до 14 июля, после чего комиссия должна была отобрать 6-8 человек и объявить о результатах в декабре 2017 года, однако отбор кандидатов был продлен до 31 августа.

В пресс-службе "Роскосмоса", в свою очередь, отмечали, что отобранные космонавты смогут стать первым экипажем нового российского космического корабля "Федерация", будут работать по программе Международной космической станции, а также станут первыми россиянами, которые полетят к Луне.