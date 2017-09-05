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РИА Наука
РИА Наука

Генетики нашли необычную связь между диабетом и болезнями сердца

11:0905.09.2017
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© Fotolia / Dan RaceУченый с моделью ДНК в пробиркеУченый с моделью ДНК в пробирке
© Fotolia / Dan Race

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Американские ученые открыли свыше десятка генов, мутации в которых приводят к развитию и диабета второго типа, и коронарной болезни сердца, что говорит о наличии общих связей в появлении этих проблем со здоровьем, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Genetics.

"Открытие этих генов, повышающих риск развития и диабета, и проблем с сердцем, может позволить нам создать лекарства, способные бороться и с той, и с другой болезнью. Кроме того, теперь мы можем приступить к поиску других генов, которые уменьшают вероятность развития одной болезни, но при этом повышают вероятность заполучить вторую", — рассказывает Дэниш Салехин (Danish Saleheen) из университета Пенсильвании в Филадельфии (США).

Мужчина у стенда с вином
© РИА Новости / Максим Блинов
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Ученые раскрыли необычную связь между алкоголем и диабетом

По статистике ВОЗ, в мире насчитывается 347 миллионов больных сахарным диабетом, причем примерно каждые 9 из 10 диабетиков страдают от диабета второго типа, возникающего в результате роста невосприимчивости организма к инсулину. 80% больных диабетом проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. К 2030 году диабет станет седьмой причиной смерти во всем мире.

За последние годы ученые раскрыли множество факторов, влияющих на развитие диабета, в том числе различные экологические факторы, микрофлора кишечника, и даже то, как устроены не сами гены человека, а их белковая "обертка".

Относительно давно, как отмечает Салехин, ученые и медики заметили, что люди, страдающие от диабета второго типа, часто испытывают проблемы с сердцем даже в тех случаях, если они придерживаются правильной диеты и здорового образа жизни. Это заставило авторов статьи проанализировать ДНК примерно 13,5 тысячи диабетиков и около 35 тысяч здоровых людей и попытаться найти гены, которые могут связывать обе болезни.

Как показал этот анализ, в ДНК человека присутствует сразу 16 участков, мутации в которых ассоциируются и с развитием диабета второго типа, и с высокой вероятностью заполучить коронарную болезнь сердца. Восемь из них, по словам авторов статьи, особенно сильно влияли на шансы развития и диабета, и проблем сердечно-сосудистой системой.

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Среди них есть как участки, связанные с работой инсулина и прочими аспектами метаболизма, так и участки, управляющие работой мозга и некоторых других органов, предположительно не связанных с сердцем, сосудами или обменом веществ.

Один из таких генов, APOE, связанный с круговоротом холестерина в организме, противоположным образом влиял на развитие диабета и проблем с сердцем. Мутации в нем повышали риск развития диабета, но понижали шансы развития коронарной болезни, причины чего пока остаются загадкой для ученых.

Открытие и изучение подобных генов, как отмечает Салехин, является очень важной вещью, так как лекарства, воздействующие на них, будут подавлять развитие одной болезни, но при этом повышать риск развития другой. Их открытие позволит ученым избежать появления серьезнейших побочных эффектов при создании лекарств от диабета и ускорить их появление, заключают авторы статьи.

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