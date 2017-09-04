Ученые выяснили, почему завершился последний ледниковый период

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Последний ледниковый период завершился примерно 13 тысяч лет назад из-за серии мощных извержений вулканов в Антарктике, растопивших часть ее льдов, уничтоживших озоновый слой и вызвавших глобальное потепление, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

"Наши замеры показывают, что мощнейшие извержения вулкана Такахе на полуострове Антарктический, выбросившие в атмосферу огромные количества хлора и других галогенов, совпадают по времени с началом самого быстрого и резкого потепления за всю историю существования Южного полушария Земли. В это же время начали расти концентрации парниковых газов по всей планете", — заявил Джозеф Макконнелл (Joseph McConnell) из Института изучения пустыни в Рено (США).

Последний ледниковый период в истории Земли, как сегодня считают геологи, начался примерно 2,6 миллиона лет назад. Главной его особенностью является то, что площадь оледенения и температуры поверхности Земли на всем его протяжении не были постоянными – ледники наступали и отступали каждые 40 и 100 тысяч лет, и эти эпизоды сопровождались резкими похолоданиями и потеплениями. Последний период потепления начался примерно 13 тысяч лет назад и продолжается до сих пор.

Эти циклы оледенений и "оттепелей", как сегодня считают многие ученые, в первую очередь связаны с так называемыми циклами Миланковича – "качаниями" орбиты Земли, меняющими то, как много тепла получают полюса и умеренные широты. Другие геологи и климатологи считают, что на самом деле эти резкие изменения климата связаны не с "космическими", а вполне земными факторами, такими как перестройки "конвейера" течений в мировом океане или повышение или понижение доли СО2 в атмосфере.

Макконнелл и его коллеги выяснили, что заставило Землю оттаять в последний раз, изучая образцы льда, извлеченные из ледников на западе Антарктиды в примерно 400 километрах от берегов океана. Эти льды, чья толщина составляет около трех километров, формировались на протяжении последних 68 тысяч лет, что позволило ученым изучить то, как менялся климат континента за это время, анализируя химический состав вкраплений воздуха в их толще.

Изучая эти отложения льда, американские климатологи заметили нечто крайне необычное – в тех слоях, которые сформировались примерно 17,5-17 тысяч лет назад, они зафиксировали необычно большое количество атомов брома, хлора и других галогенов, а также ряд других нетипичных для льда веществ, в том числе тяжелых металлов и серы.

Редкоземельные и тяжелые металлы могут попасть в воздух в таких количествах только в одном случае – при очень сильных и продолжительных извержениях вулканов. Их источником в данном случае, как показывают расчеты ученых, был вулкан Такахе, расположенный в 350 километрах от той точки, где Макконнелл и его коллеги собрали пробы льда.

Эти извержения, по словам климатологов, продолжались примерно 190 лет, в результате чего в атмосферу попало не только гигантское количество парниковых газов, но и галогенов, активно разрушающих озоновый слой. В результате этого началось не только глобальное потепление, но и возникла озоновая дыра, резко поменявшая характер движения ветров над Антарктикой и южной частью Атлантики и Индийского океана.

Эти изменения, в свою очередь, привели к масштабным перестройкам течений, что привело к тому, что климат Земли необратимым образом поменялся, выйдя из бесконечного цикла оледенений и межледниковых периодов. Возможно, что климат планеты мог меняться аналогичным образом и в более древние исторические эпохи, заключают ученые.