Технотуризм — паломничество нового времени

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Валерий Спиридонов, первый кандидат на пересадку головы, рассказывает о том, почему люди сегодня едут путешествовать или отдыхать в Калифорнию или другие мекки хайтека, и делится мыслями о том, как Москва и другие города России могут стать лидерами в этой области.
Техноидустрия XXI века с каждым годом растет семимильными шагами, предлагая умные решения для повышения качества жизни людей. В ответ на вызовы времени появилось новое направление для путешествий — технотуризм.
Цифровая эпоха
Абсолютной меккой для всех технотуристов стала Кремниевая долина. На сегодняшний день это главный технологический центр США. Многим людям любопытно посетить места зарождения известных корпораций, в том числе и тот самый гараж, где Стив Джобс вместе со Стивом Возняком "на коленке" собрали первый компьютер Apple, и увидеть первые офисы таких компаний, как Facebook, Microsoft, Yahoo, Ebay, Adobe и других.
Истоки компьютерной революции эффектно представлены в музее Intel. Ультрасовременный дизайн и увлекательные экскурсии с интерактивными стендами и панелями впечатлят любого гика.
Отдельного внимания заслуживает новая штаб-квартира Apple Park. Здание, напоминающее по форме огромный инопланетный корабль, расположено близ Сан-Франциско в городке Купертино. Также неподалеку находится действующий кампус компании Apple, включающий шесть зданий по улице Infinity Loop. Заглянуть внутрь туристам не разрешают, но для них открыт специальный магазин с фирменной атрибутикой и, конечно же, гаджетами.
Посещая подобные места, мечтатели изменить реальность и внести свою лепту в построение нового техномира вдохновляются на новые изобретения.
Первые в космосе
Не отстает в мировом рейтинге и российская столица. По оценке Intelligent Community Forum, ICF Москва заняла седьмое место в конкурсе за звание самого умного города планеты по уровню внедрения информационных технологий в повседневную жизнь москвичей. Эксперты высоко оценили работу центра организации дорожного движения и внедрений системы видеомониторинга на дорогах столицы.
Коллекция музея содержит более 400 экспонатов: от реальных, ставших уже частью большой истории, до прототипов современных космических аппаратов, как российских, так и иностранных. Возможность увидеть и ощутить это воочию — повод для того, чтобы запланировать свой технотур в Москву.
Техногорода Востока
По мнению многих туристов, самым "интеллектуальным" городом мира уверенно выступает Сеул.
Именно здесь, окунувшись в городскую среду, можно почувствовать себя в мегаполисе будущего. Свободный 4G и беспроводной интернет в станциях и вагонах метро, "умные" фонари, которые экономят электроэнергию, воспроизводят аудио и раздают бесплатный Wi-Fi, интеллектуальные видеокамеры, способные распознать незаконное проникновение.
Впервые в мире здесь стал использоваться бесконтактный метод оплаты картой Upass. Также здесь действует "умная" система платежей через смартфон, для чего достаточно коснуться считывающего устройства.
Помимо бытовых вопросов, компьютерные технологии широко внедрены и в саму систему управления. С 2011 года в городе активно применяется программа электронного правительства "Умный Сеул".
А еще здесь бесплатно раздают подержанные смартфоны и планшеты. Согласно программе, если при покупке нового гаджета сдать старый, то предоставляется скидка на 100-200 долларов США. Это помогает обеспечить средствами связи и коммуникации пожилых и малообеспеченных людей.
Здесь уже появился первый мире отель, где весь обслуживающий персонал заменяют роботы, — Henna Hotel. "Люди-электроники" используются и в шоу-бизнесе как исполнители песен, и даже есть эстрадная робогруппа. В сфере медицины роботы задействованы в качестве ассистентов и стимуляторов для обучения врачей.
Но Япония известна еще и своими технологиями оптимизации ресурсов. Так, благодаря новшествам, японцам удалось избавиться от известных на весь мир токийских пробок. Для этого в городе установлено около 15 тысяч умных светофоров и 17 тысяч инфракрасных детекторов и ультразвуковых датчиков по всем дорожным магистралям.
Детекторы отправляют сигналы с информацией о транспортной ситуации на навигаторы проходящих машин, чтобы водитель смог быстро подобрать удобный маршрут. Датчики подают данные о транспортном потоке в центр управления транспортом. А умные светофоры регулируются из центра в зависимости от трафика. Таким образом удалось победить дорожные заторы в 13-миллионном мегаполисе.
Обеспечивать безопасность в Дубае уже помогают робокопы, транслирующие видео в полицейский участок. Позаботились и о местных пешеходах.
Умные светофоры считывают скорость приближающегося человека и подстраивают сигнал под него по времени.
Перспективные разработки
Среди любителей IT товаров найдутся и ценители новых идей от компаний-стартапов. Самой огромной площадкой для презентации таких проектов принято считать ежегодную выставку Consumer Electronics в Лас-Вегасе. Здесь представлены самые разнообразные и необычные товары.
Оказывается, он еще и умеет фотографировать содержимое и отправлять фото в облако, чтобы владелец смог посмотреть, находясь в магазине, какие продукты ему нужно купить. В будущем планируется встроить систему доставки еды на дом с помощью такого холодильника.
А разработчики гаджетов виртуальной реальности добрались и до обуви. VR-ботинки подарят обладателю новые тактильные ощущения, такие как хождение по лесной поляне, снегу или льду, но без риска от переохлаждения.
Безусловно, представлены не все техномаршруты, а лишь наиболее популярные из них.
Гики или просто любители нового уровня комфорта не останутся равнодушными к завораживающему техномиру, наполнив свои поездки не только новыми впечатлениями, но и пониманием и самоощущением умного подхода к организации всех процессов в жизни человека. А возможно, кого-то это путешествие простимулирует на разработку собственного гаджета или дрона.