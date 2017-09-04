США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Технотуризм — паломничество нового времени

14:1004.09.2017
0380
© AP Photo / Marcio Jose SanchezПосетители делают селфи перед штаб-квартирой компании Apple в Купертино, КалифорнияПосетители делают селфи перед штаб-квартирой компании Apple в Купертино, Калифорния
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Валерий Спиридонов, первый кандидат на пересадку головы, рассказывает о том, почему люди сегодня едут путешествовать или отдыхать в Калифорнию или другие мекки хайтека, и делится мыслями о том, как Москва и другие города России могут стать лидерами в этой области.

Техноидустрия XXI века с каждым годом растет семимильными шагами, предлагая умные решения для повышения качества жизни людей. В ответ на вызовы времени появилось новое направление для путешествий — технотуризм.

Кадр из фильма Особое мнение(2002)
© Фото : 20th Century Fox, DreamWorks SKG, 2002
Полувековой айпад и первые социальные сети: как кино предсказало будущее
Прикоснуться к истории развития технологий, получить новые знания или опробовать возможности современных ноу-хау в повседневной жизни — все это технотуризм. Число приверженцев такого активного и интеллектуального отдыха растет с каждым годом. Популярны и целые маршруты, охватывающие разные направления.

Цифровая эпоха

Абсолютной меккой для всех технотуристов стала Кремниевая долина. На сегодняшний день это главный технологический центр США. Многим людям любопытно посетить места зарождения известных корпораций, в том числе и тот самый гараж, где Стив Джобс вместе со Стивом Возняком "на коленке" собрали первый компьютер Apple, и увидеть первые офисы таких компаний, как Facebook, Microsoft, Yahoo, Ebay, Adobe и других.

Портфель. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Американские бизнесмены выбрали лучшего молодого изобретателя из Дагестана
В свою очередь, в музее истории компьютеров можно погрузиться в историю развития компьютерной техники и увидеть вживую, как год за годом менялись идеи, разработки и появлялись новые модели гаджетов. Здесь находятся совершенно уникальные экспонаты, к примеру шифровальная машина Enigma, компьютер времен первой переписи населения США, прототип раннего варианта сервера компании Google.

© AP Photo / Eric Risberg, FileНа территории штаб-квартиры Google в городе Маунтин-Вью в Кремниевой долине
© AP Photo / Eric Risberg, File
На территории штаб-квартиры Google в городе Маунтин-Вью в Кремниевой долине

Истоки компьютерной революции эффектно представлены в музее Intel. Ультрасовременный дизайн и увлекательные экскурсии с интерактивными стендами и панелями впечатлят любого гика.

Отдельного внимания заслуживает новая штаб-квартира Apple Park. Здание, напоминающее по форме огромный инопланетный корабль, расположено близ Сан-Франциско в городке Купертино. Также неподалеку находится действующий кампус компании Apple, включающий шесть зданий по улице Infinity Loop. Заглянуть внутрь туристам не разрешают, но для них открыт специальный магазин с фирменной атрибутикой и, конечно же, гаджетами.

Всемирная конференция роботов в Пекине, КНР. Архивное фото
© AP Photo / Ng Han Guan
Как Китай подрывает технологическое преимущество США и Европы
Кремниевая долина включает еще множество культовых для технофанатов точек в маршруте. Офисы Google, Mozilla и других в Маунтин-Вью, Кампус Microsoft в Редмонде, офис Hewlett-Packard в Пало-Альто, и даже бар в Редвуде, знаменитый тем, что здесь сотрудник Apple потерял прототип iPhone четвертого поколения.

Посещая подобные места, мечтатели изменить реальность и внести свою лепту в построение нового техномира вдохновляются на новые изобретения.

Первые в космосе

Не отстает в мировом рейтинге и российская столица. По оценке Intelligent Community Forum, ICF Москва заняла седьмое место в конкурсе за звание самого умного города планеты по уровню внедрения информационных технологий в повседневную жизнь москвичей. Эксперты высоко оценили работу центра организации дорожного движения и внедрений системы видеомониторинга на дорогах столицы.

Посетители в Московском Мемориальном музее космонавтики
© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Музей космонавтики обучит школьников основам электротехники
Помимо современной технооснащенности, отдать дань уважения следует инженерам и ученым прошлого века, совершивших научный прорыв в освоении космоса. Музей космонавтики в Москве — один из самых фундаментальных музеев истории технологий, имеющих общемировое значение. Он расскажет, как создавалась целая эпоха покорения космоса — первые скафандры, первые космические спутники, ракетные двигатели, луноходы.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетители осматривают стенд с держателями электрокабелей в Московском Мемориальном музее космонавтики
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Посетители осматривают стенд с держателями электрокабелей в Московском Мемориальном музее космонавтики

Коллекция музея содержит более 400 экспонатов: от реальных, ставших уже частью большой истории, до прототипов современных космических аппаратов, как российских, так и иностранных. Возможность увидеть и ощутить это воочию — повод для того, чтобы запланировать свой технотур в Москву.

Техногорода Востока

По мнению многих туристов, самым "интеллектуальным" городом мира уверенно выступает Сеул.

Именно здесь, окунувшись в городскую среду, можно почувствовать себя в мегаполисе будущего. Свободный 4G и беспроводной интернет в станциях и вагонах метро, "умные" фонари, которые экономят электроэнергию, воспроизводят аудио и раздают бесплатный Wi-Fi, интеллектуальные видеокамеры, способные распознать незаконное проникновение.

Видеонаблюдение. Архивное фото
© Fotolia / agrispot
Общественное место — это где ничего нельзя
Сейчас город поражает своей функциональностью. На общественных остановках установлены терминалы просмотра информации с сенсорными панелями. Воспользовавшись терминалом, можно подобрать оптимальный маршрут через навигатор, узнать погоду, получить координаты и посмотреть спутниковые снимки различных мест в городе.

Впервые в мире здесь стал использоваться бесконтактный метод оплаты картой Upass. Также здесь действует "умная" система платежей через смартфон, для чего достаточно коснуться считывающего устройства.

Помимо бытовых вопросов, компьютерные технологии широко внедрены и в саму систему управления. С 2011 года в городе активно применяется программа электронного правительства "Умный Сеул".

А еще здесь бесплатно раздают подержанные смартфоны и планшеты. Согласно программе, если при покупке нового гаджета сдать старый, то предоставляется скидка на 100-200 долларов США. Это помогает обеспечить средствами связи и коммуникации пожилых и малообеспеченных людей.

Экзоскелет SuitX Phoenix
© Фото : SuitX
Встань и иди: инвалидные коляски уходят в прошлое
Конкурирует за звание техностолицы также и Токио. Ведь прокатиться на самых быстрых в мире поездах и увидеть самую совершенную робототехнику можно именно в Японии. Роботы здесь широко используются повсеместно: дроны — для сельского хозяйства, создается городское роботакси, а экзоскелеты применяются работниками полиции.

Здесь уже появился первый мире отель, где весь обслуживающий персонал заменяют роботы, — Henna Hotel. "Люди-электроники" используются и в шоу-бизнесе как исполнители песен, и даже есть эстрадная робогруппа. В сфере медицины роботы задействованы в качестве ассистентов и стимуляторов для обучения врачей.

© AP Photo / Shizuo KambayashiРобот на ресепшене в японском отеле Henn na Hotel
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Робот на ресепшене в японском отеле Henn na Hotel

Но Япония известна еще и своими технологиями оптимизации ресурсов. Так, благодаря новшествам, японцам удалось избавиться от известных на весь мир токийских пробок. Для этого в городе установлено около 15 тысяч умных светофоров и 17 тысяч инфракрасных детекторов и ультразвуковых датчиков по всем дорожным магистралям.

Детекторы отправляют сигналы с информацией о транспортной ситуации на навигаторы проходящих машин, чтобы водитель смог быстро подобрать удобный маршрут. Датчики подают данные о транспортном потоке в центр управления транспортом. А умные светофоры регулируются из центра в зависимости от трафика. Таким образом удалось победить дорожные заторы в 13-миллионном мегаполисе.

Первый робот-полицейский инспектирует улицу в Дубае
© AFP 2017 / Giuseppe Cacace
В Дубае приступил к работе первый робокоп
Технологическим оазисом Ближнего Востока по праву можно считать Дубай. Он признан одним из самых умных городов по количеству информационных приложений для удобства жителей. Городские улицы также не остаются без внимания. В туристических местах установлены смарт-пальмы на солнечных батареях. Это устройства, генерирующие энергию, которая используется для подзарядки гаджетов. Они имеют бесплатную точку доступа Wi-Fi, а в темное время суток создают освещение.

Обеспечивать безопасность в Дубае уже помогают робокопы, транслирующие видео в полицейский участок. Позаботились и о местных пешеходах.

Умные светофоры считывают скорость приближающегося человека и подстраивают сигнал под него по времени.

Перспективные разработки

Среди любителей IT товаров найдутся и ценители новых идей от компаний-стартапов. Самой огромной площадкой для презентации таких проектов принято считать ежегодную выставку Consumer Electronics в Лас-Вегасе. Здесь представлены самые разнообразные и необычные товары.

Надпись Стартап
© Fotolia / Vege
"Технари" остаются: почему делать стартап в России выгоднее, чем в США
К примеру, автономный одноместный летающий дрон-такси или "умная" расческа с подключением к смартфону через приложение, которая анализирует состояние волос и выдает советы по уходу. Есть и обычный с виду холодильник со встроенной камерой и сенсорной панелью.

Оказывается, он еще и умеет фотографировать содержимое и отправлять фото в облако, чтобы владелец смог посмотреть, находясь в магазине, какие продукты ему нужно купить. В будущем планируется встроить систему доставки еды на дом с помощью такого холодильника.

А разработчики гаджетов виртуальной реальности добрались и до обуви. VR-ботинки подарят обладателю новые тактильные ощущения, такие как хождение по лесной поляне, снегу или льду, но без риска от переохлаждения.

Безусловно, представлены не все техномаршруты, а лишь наиболее популярные из них.

Гики или просто любители нового уровня комфорта не останутся равнодушными к завораживающему техномиру, наполнив свои поездки не только новыми впечатлениями, но и пониманием и самоощущением умного подхода к организации всех процессов в жизни человека. А возможно, кого-то это путешествие простимулирует на разработку собственного гаджета или дрона.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена