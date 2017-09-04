Технотуризм — паломничество нового времени

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Валерий Спиридонов, первый кандидат на пересадку головы, рассказывает о том, почему люди сегодня едут путешествовать или отдыхать в Калифорнию или другие мекки хайтека, и делится мыслями о том, как Москва и другие города России могут стать лидерами в этой области.

Техноидустрия XXI века с каждым годом растет семимильными шагами, предлагая умные решения для повышения качества жизни людей. В ответ на вызовы времени появилось новое направление для путешествий — технотуризм.

Цифровая эпоха

Прикоснуться к истории развития технологий, получить новые знания или опробовать возможности современных ноу-хау в повседневной жизни — все это технотуризм. Число приверженцев такого активного и интеллектуального отдыха растет с каждым годом. Популярны и целые маршруты, охватывающие разные направления.

Абсолютной меккой для всех технотуристов стала Кремниевая долина. На сегодняшний день это главный технологический центр США. Многим людям любопытно посетить места зарождения известных корпораций, в том числе и тот самый гараж, где Стив Джобс вместе со Стивом Возняком "на коленке" собрали первый компьютер Apple, и увидеть первые офисы таких компаний, как Facebook, Microsoft, Yahoo, Ebay, Adobe и других.

© AP Photo / Eric Risberg, File На территории штаб-квартиры Google в городе Маунтин-Вью в Кремниевой долине © AP Photo / Eric Risberg, File На территории штаб-квартиры Google в городе Маунтин-Вью в Кремниевой долине

В свою очередь, в музее истории компьютеров можно погрузиться в историю развития компьютерной техники и увидеть вживую, как год за годом менялись идеи, разработки и появлялись новые модели гаджетов. Здесь находятся совершенно уникальные экспонаты, к примеру шифровальная машина Enigma, компьютер времен первой переписи населения США, прототип раннего варианта сервера компании Google.

Истоки компьютерной революции эффектно представлены в музее Intel. Ультрасовременный дизайн и увлекательные экскурсии с интерактивными стендами и панелями впечатлят любого гика.

Отдельного внимания заслуживает новая штаб-квартира Apple Park. Здание, напоминающее по форме огромный инопланетный корабль, расположено близ Сан-Франциско в городке Купертино. Также неподалеку находится действующий кампус компании Apple, включающий шесть зданий по улице Infinity Loop. Заглянуть внутрь туристам не разрешают, но для них открыт специальный магазин с фирменной атрибутикой и, конечно же, гаджетами.

Кремниевая долина включает еще множество культовых для технофанатов точек в маршруте. Офисы Google, Mozilla и других в Маунтин-Вью, Кампус Microsoft в Редмонде, офис Hewlett-Packard в Пало-Альто, и даже бар в Редвуде, знаменитый тем, что здесь сотрудник Apple потерял прототип iPhone четвертого поколения.

Посещая подобные места, мечтатели изменить реальность и внести свою лепту в построение нового техномира вдохновляются на новые изобретения.

Первые в космосе

Не отстает в мировом рейтинге и российская столица. По оценке Intelligent Community Forum, ICF Москва заняла седьмое место в конкурсе за звание самого умного города планеты по уровню внедрения информационных технологий в повседневную жизнь москвичей. Эксперты высоко оценили работу центра организации дорожного движения и внедрений системы видеомониторинга на дорогах столицы.

Помимо современной технооснащенности, отдать дань уважения следует инженерам и ученым прошлого века, совершивших научный прорыв в освоении космоса. Музей космонавтики в Москве — один из самых фундаментальных музеев истории технологий, имеющих общемировое значение. Он расскажет, как создавалась целая эпоха покорения космоса — первые скафандры, первые космические спутники, ракетные двигатели, луноходы.

Коллекция музея содержит более 400 экспонатов: от реальных, ставших уже частью большой истории, до прототипов современных космических аппаратов, как российских, так и иностранных. Возможность увидеть и ощутить это воочию — повод для того, чтобы запланировать свой технотур в Москву.

Техногорода Востока

По мнению многих туристов, самым "интеллектуальным" городом мира уверенно выступает Сеул.

Именно здесь, окунувшись в городскую среду, можно почувствовать себя в мегаполисе будущего. Свободный 4G и беспроводной интернет в станциях и вагонах метро, "умные" фонари, которые экономят электроэнергию, воспроизводят аудио и раздают бесплатный Wi-Fi, интеллектуальные видеокамеры, способные распознать незаконное проникновение.

Сейчас город поражает своей функциональностью. На общественных остановках установлены терминалы просмотра информации с сенсорными панелями. Воспользовавшись терминалом, можно подобрать оптимальный маршрут через навигатор, узнать погоду, получить координаты и посмотреть спутниковые снимки различных мест в городе.

Впервые в мире здесь стал использоваться бесконтактный метод оплаты картой Upass. Также здесь действует "умная" система платежей через смартфон, для чего достаточно коснуться считывающего устройства.

Помимо бытовых вопросов, компьютерные технологии широко внедрены и в саму систему управления. С 2011 года в городе активно применяется программа электронного правительства "Умный Сеул".

А еще здесь бесплатно раздают подержанные смартфоны и планшеты. Согласно программе, если при покупке нового гаджета сдать старый, то предоставляется скидка на 100-200 долларов США. Это помогает обеспечить средствами связи и коммуникации пожилых и малообеспеченных людей.

Конкурирует за звание техностолицы также и Токио. Ведь прокатиться на самых быстрых в мире поездах и увидеть самую совершенную робототехнику можно именно в Японии. Роботы здесь широко используются повсеместно: дроны — для сельского хозяйства, создается городское роботакси, а экзоскелеты применяются работниками полиции.

Здесь уже появился первый мире отель, где весь обслуживающий персонал заменяют роботы, — Henna Hotel. "Люди-электроники" используются и в шоу-бизнесе как исполнители песен, и даже есть эстрадная робогруппа. В сфере медицины роботы задействованы в качестве ассистентов и стимуляторов для обучения врачей.

© AP Photo / Shizuo Kambayashi Робот на ресепшене в японском отеле Henn na Hotel © AP Photo / Shizuo Kambayashi Робот на ресепшене в японском отеле Henn na Hotel

Но Япония известна еще и своими технологиями оптимизации ресурсов. Так, благодаря новшествам, японцам удалось избавиться от известных на весь мир токийских пробок. Для этого в городе установлено около 15 тысяч умных светофоров и 17 тысяч инфракрасных детекторов и ультразвуковых датчиков по всем дорожным магистралям.

Детекторы отправляют сигналы с информацией о транспортной ситуации на навигаторы проходящих машин, чтобы водитель смог быстро подобрать удобный маршрут. Датчики подают данные о транспортном потоке в центр управления транспортом. А умные светофоры регулируются из центра в зависимости от трафика. Таким образом удалось победить дорожные заторы в 13-миллионном мегаполисе.

Технологическим оазисом Ближнего Востока по праву можно считать Дубай. Он признан одним из самых умных городов по количеству информационных приложений для удобства жителей. Городские улицы также не остаются без внимания. В туристических местах установлены смарт-пальмы на солнечных батареях. Это устройства, генерирующие энергию, которая используется для подзарядки гаджетов. Они имеют бесплатную точку доступа Wi-Fi, а в темное время суток создают освещение.

Обеспечивать безопасность в Дубае уже помогают робокопы, транслирующие видео в полицейский участок. Позаботились и о местных пешеходах.

Умные светофоры считывают скорость приближающегося человека и подстраивают сигнал под него по времени.

Перспективные разработки

Среди любителей IT товаров найдутся и ценители новых идей от компаний-стартапов. Самой огромной площадкой для презентации таких проектов принято считать ежегодную выставку Consumer Electronics в Лас-Вегасе. Здесь представлены самые разнообразные и необычные товары.

К примеру, автономный одноместный летающий дрон-такси или "умная" расческа с подключением к смартфону через приложение, которая анализирует состояние волос и выдает советы по уходу. Есть и обычный с виду холодильник со встроенной камерой и сенсорной панелью.

Оказывается, он еще и умеет фотографировать содержимое и отправлять фото в облако, чтобы владелец смог посмотреть, находясь в магазине, какие продукты ему нужно купить. В будущем планируется встроить систему доставки еды на дом с помощью такого холодильника.

А разработчики гаджетов виртуальной реальности добрались и до обуви. VR-ботинки подарят обладателю новые тактильные ощущения, такие как хождение по лесной поляне, снегу или льду, но без риска от переохлаждения.

Безусловно, представлены не все техномаршруты, а лишь наиболее популярные из них.

Гики или просто любители нового уровня комфорта не останутся равнодушными к завораживающему техномиру, наполнив свои поездки не только новыми впечатлениями, но и пониманием и самоощущением умного подхода к организации всех процессов в жизни человека. А возможно, кого-то это путешествие простимулирует на разработку собственного гаджета или дрона.