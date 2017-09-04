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РИА Наука
РИА Наука

Ученые раскрыли секрет рождения всех запасов золота и урана Вселенной

11:5804.09.2017
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© Фото : NASA/Swift/Aurore Simonnet, Sonoma State UniversityТак художник представил себе разрыв звезды на части черной дырой в галактике Swift J1644+57Так художник представил себе разрыв звезды на части черной дырой в галактике Swift J1644+57
© Фото : NASA/Swift/Aurore Simonnet, Sonoma State University

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Все залежи золота, урана и других тяжелых металлов на Земле и других планетах могли родиться не внутри сверхновых, а благодаря так называемым примордиальным черным дырам на заре существования Вселенной, говорится в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters.

"Когда примордиальная черная дыра сталкивается с нейтронной звездой, она начинает "выедать" ее изнутри. Этот процесс занимает примерно 10 тысяч лет. По мере того, как нейтронная звезда "худеет", она раскручивается, в результате чего от нее начинают "отваливаться" куски их материи. Эти куски могут быть фабриками тяжелых элементов", — рассказывает Александр Кусенко из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США).

Снимки сверхновой 2014J, полученные при помощи инструментов телескопа Хаббл
© NASA / ESA, A. Goobar (Stockholm University), and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)
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Вселенская пропажа

После Большого взрыва во Вселенной существовали только три элемента — водород, гелий и следовые количества лития. Однако через 300 миллионов лет, когда появились первые звезды, начали появляться более тяжелые элементы, рожденные в ходе термоядерных реакций в недрах светил.

Сегодня ученые считают, что все элементы тяжелее железа, в том числе золото, уран, а также другие тяжелые и редкоземельные металлы, возникли по большей части в результате взрывов сверхновых, так как температура и давление внутри звезд слишком низки для их быстрого формирования.

С другой стороны, последние попытки оценить количество золота и других тяжелых элементов, порожденных сверхновыми, говорят о том, что последние формируют эти вещества крайне медленно. Это говорит о том, что в их рождении могли быть замешаны другие, более экзотические процессы, такие как столкновения нейтронных звезд.

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© Фото : Wallner et al. /Nature Communications /NPG
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Кусенко и его коллеги по университету полагают, что в этом процессе могут быть замешаны так называемые примордиальные черные дыры – небольшие аналоги "обычных" черных дыр звездной массы, возникавшие в первые мгновения жизни Вселенной из особо плотных скоплений темной материи.

Подобные объекты, как объясняет Кусенко, обладали множеством необычных свойств, в том числе и способностью проникать внутрь более крупных объектов, не разрывая их на части, как это делают их более крупные "кузины".

Космический червь

Анализируя различные сценарии взаимодействий примордиальных черных дыр и других объектов, существовавших в ранней Вселенной, Кусенко и его коллеги обратили внимание на то, что они будут крайне необычным образом влиять на поведение пульсаров.

Как показали расчеты ученых, в буквальном смысле раскручивая их до таких скоростей, что они начнут распадаться на части. Это будет происходить по одной простой причине – попадая в центр пульсара, примордиальная черная дыра будет постепенно "выедать" его изнутри, постепенно уменьшая размеры выгоревшей звезды.

Франсуа Тиссо держит в руках образец растворенных пород метеорита
© François L.H. Tissot
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В соответствии с законами физики, уменьшение ее радиуса будет приводить к тому, что скорость вращения пульсара будет резко расти. В конечном итоге она достигнет таких значений, что внешние слои нейтронной звезды начнут отрываться от ее поверхности и будут периодически выбрасываться в открытый космос.

В свою очередь, экзотическая материя нейтронной звезды, обладающая сверхвысокой плотностью и полностью состоящая из нейтронов, станет нестабильной после подобного "катапультирования" и начнет превращаться в "обычную" материю, в том числе и в атомы тяжелых элементов.

Почему ученые считают подобный сценарий рождения золота и урана более вероятным, чем их формирование в недрах сверхновых? По словам Кусенко, подобный сценарий лучше всего объясняет то, почему золото и другие тяжелые вещества формируются сегодня необычно медленно – почти все или даже все примордиальные черные дыры должны были исчезнуть в первые эпохи жизни Вселенной.

Дуга Млечного Пути сфотографированная в Чили
© Фото : ESO/M. Claro
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Кроме того, эта гипотеза хорошо объясняет то, почему в центре Млечного Пути и других галактик присутствует необычно мало нейтронных звезд. Вдобавок, подобные столкновения могут порождать несколько других загадочных и пока необъяснимых астрофизических феноменов, таких как FRB-радиовспышки и загадочное гамма-излучение, исходящее из ядра Галактики.

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