США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Астрономы повторно поймали "радиосигнал пришельцев" из далекой галактики

11:0504.09.2017
(обновлено: 11:25 04.09.2017)
039334
© Фото : Danielle Futselaar, ASTRONТак художник представил себе галактическую цивилизацию Кардашева III типа, строящую сферу ДайсонаТак художник представил себе галактическую цивилизацию Кардашева III типа, строящую сферу Дайсона
© Фото : Danielle Futselaar, ASTRON

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Астрономы из проекта Breakthrough Listen впервые зафиксировали сразу несколько повторов загадочного радиосигнала FRB 121102, источник которого предположительно находится в галактике в трех миллиардах световых лет от Земли, сообщает пресс-служба фонда Breakthrough Initiative.

"Мы наблюдали за предположительными источниками FRB-вспышек в рамках нашей программы по поиску следов внеземного разума у ближайших звезд. Ранним утром субботы, 26 августа, астроном Вишал Гайджар из университета Калифорнии в Беркли, наблюдал за FRB 121102 при помощи телескопа в Грин-Бэнкс. В общей сложности ему и другим участникам проекта удалось зафиксировать 15 новых вспышек, исходящих от FRB 121102, что подтвердило, что источник существует, и раскрыло несколько ранее неизвестных его особенностей", — сообщает фонд.

Радиоастрономическая обсерватория Аресибо
© NAIC-Arecibo
Ученые нашли повторный всплеск загадочного "радиосигнала инопланетян"

Впервые о существовании таинственных вспышек радиоизлучения (fast radio-burst, FRB) астрономы заговорили в 2007 году, когда они были случайно открыты во время наблюдений за радиопульсарами при помощи телескопа Паркс (Австралия).

В последующие годы ученым удалось найти следы еще девяти подобных всплесков, сравнение которых показало, что они могут носить искусственное происхождение и даже потенциально быть сигналами внеземных цивилизаций из-за необъяснимой периодичности в их структуре.

Весной позапрошлого года ученые выяснили, что источником одной из таких FRB-вспышек была эллиптическая галактика, расположенная в 6 миллиардах световых лет от Млечного Пути, что заставило их заключить, что подобные всплески рождаются в ходе слияния нейтронных звезд или других компактных объектов, превращающихся в черную дыру. В дальнейшем астрофизики обнаружили, что FRB-вспышки повторяются, тем самым поставив эти теории под сомнение.

Рисунок звезды, которая поглощена сверхмассивной черной дырой
© NASA / JPL-Caltech
Темная материя может быть источником загадочных "радиосигналов пришельцев"

Астрономы, участвующие в проекте Breakthrough Listen, созданном два года назад для поисков следов внеземной жизни Юрием Мильнером и Стивеном Хокингом, подтвердили, что источник FRB 121102, открытый в созвездии Возничего телескопом Паркс примерно пять лет назад, действительно излучает повторные пучки радиоволн, и обнаружили у него несколько новых свойств, сделавших быстрые радиовспышки еще более загадочными.

Как отмечают ученые, одной из главных особенностей этих вспышек считалось то, что пик их излучения приходится на примерно те же частоты, на которых работают микроволновки и системы беспроводной передачи данных. Оказалось, что у некоторых FRB-всплесков есть еще один более высокочастотный компонент, который ученые раньше не замечали.

Австралийский радиотелескоп ASKAP
© Фото : Alex Cherney/terrastro.com
Микроволновки подтвердили космическую природу "сигналов инопланетян"

Его открытие, по словам участников проекта, осложняет поиски "природного" объяснения того, как могли возникнуть подобные вспышки. Дополнительно это проблема усугубляется тем, что все 15 вспышек, открытых Гайджаром и его коллегами, были зафиксированы всего за час наблюдений, что накладывает еще большие ограничения на их возможные источники.

Тем не менее, ученые подчеркивают, что данное открытие не является однозначным свидетельством искусственного происхождения этих вспышек, и участники проекта Breakthrough Listen планируют продолжить наблюдения за ними в надежде открыть другие интересные и пока неизвестные их свойства. Полный анализ итогов наблюдений будет в ближайшее время опубликован в одном из рецензируемых научных журналов.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена