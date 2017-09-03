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РИА Наука
РИА Наука

"Союз МС-04" с тремя членами экипажа МКС вернулся на Землю

04:2703.09.2017
(обновлено: 04:31 03.09.2017)
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© Flickr / NASA HQ PHOTO Спуск капсулы. Архивное фотоСпуск капсулы. Архивное фото
© Flickr / NASA HQ PHOTO

КОРОЛЕВ (Московская обл.), 3 сен — РИА Новости. Трое членов экипажа Международной космической станции (МКС) приземлились в спускаемой капсуле космического корабля "Союз МС-04" в Казахстане, сообщили журналистам в Центре управления полетами (ЦУП).

Члены основного экипажа 53/54-й экспедиции на Международную космическую станцию перед началом комплексных экзаменационных тренировок в Центре подготовки космонавтов. 31 августа 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Талисманом новой экспедиции МКС станет модель первого спутника Земли
На Землю вернулись космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин и астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер. До прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции МКС 53/54 работу на орбите продолжат российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи.

Пегги Уитсон, полет для которой стал третьим в карьере, отправилась на МКС 17 ноября 2016 года вместе с российским космонавтом Олегом Новицким и французским астронавтом Тома Песке. Новицкий и Песке вернулись на Землю на корабле "Союз МС-03" 2 июня 2017 года, а пребывание на станции американки решено было продлить. Таким образом Уитсон провела на орбите 290 дней и побила рекорд по пребыванию в космосе среди женщин (до этого итальянка Саманта Кристофоретти провела на МКС 199 дней). Кроме того, она также провела больше всего времени (суммарно – более 650 дней) в космосе среди всех астронавтов NASA. По суммарному времени пребывания в открытом космосе Уитсон после проведения четырех выходов за время последнего полета занимает третье место в мире – 60 часов 21 минута (в сумме за 10 выходов в её карьере).

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
© NASA
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Российский космонавт Федор Юрчихин также выходил в открытый космос со своим коллегой Сергеем Рязанским. Космонавты провели снаружи станции семь часов 34 минуты – на полтора часа больше запланированного срока. За это время они запустили на орбиту пять наноспутников: "ТС530-Зеркало", который будет прогнозировать движение МКС, два спутника "Танюша", которые поздравят жителей Земли с 60-летием запуска первого искусственного спутника, "Томск-ТПУ-120", который также передаст послание на 11 языках, и аппарат "ТНС-0" №2, на котором будет отработана российская платформа для малых спутников.

Кроме того, Юрчихин и Рязанский подготовили малый исследовательский модуль (МИМ-2) "Поиск" к дальнейшим выходам из него в открытый космос, провели эксперименты по использованию клейкой ленты для восстановления поврежденной поверхности станции и по оценке степени вредного воздействия микрофлоры на поверхность МКС. Кроме того, космонавты провели эксперимент по анализу вредных выбросов двигателей ориентации станции.

Старт РН Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз ТМА-11М. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Для Юрчихина выход стал девятым в его карьере, для Рязанского — четвертым.

Старт "Союза МС-06" с экипажем очередной миссии МКС 53/54 запланирован на 13 сентября с космодрома Байконур. В основной экипаж корабля входят космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.

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