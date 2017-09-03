Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-04" с экипажем вошел в атмосферу Земли

КОРОЛЕВ (Московская область), 3 сен — РИА Новости. Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля новой серии "Союз МС-04" с возвращающимся с МКС экипажем вошел в плотные слои атмосферы, сообщили журналистам в Центре управления полетами (ЦУП).

"Произошло отделение от спускаемого аппарата бытового и приборно-агрегатного отсеков. Капсула с космонавтами вошла в плотные слои атмосферы Земли", — сказал представитель ЦУП.

На Землю возвращаются космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин и астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер. Время пребывания Фишера и Юрчихина на станции составило 136 суток. Уитсон, прибывшая на МКС с предыдущим экипажем и возвращение которой изначально планировалось 2 июня, провела на станции 290 суток. При этом по сумме трех полетов в ее карьере Уитсон провела на станции более 650 суток – больше, чем какой-либо астронавт NASA.

До прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции МКС 53/54 работу на орбите продолжат российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи.

Старт "Союза МС-06" с экипажем очередной миссии МКС 53/54 запланирован на 13 сентября с космодрома Байконур. В основной экипаж корабля входят космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.