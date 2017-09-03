"Союз МС-04" с тремя возвращающимися космонавтами начал торможение

КОРОЛЕВ (Московская область), 3 сен — РИА Новости. Двигательная установка космического корабля новой серии "Союз МС" с возвращающимся с МКС экипажем запущена на торможение, сообщили журналистам в Центре управления полетами (ЦУП).

На Землю возвращаются космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин и астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер. Время пребывания Джека Фишера и Федора Юрчихина на станции составило 136 суток. Пегги Уитсон, прибывшая на МКС с предыдущим экипажем провела на станции 290 суток. До прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции МКС 53/54 работу на орбите продолжат российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи.

Двигательная установка включилась в расчетное время — 3.29. Установка отработает около пяти минут. Планируется, что в 3.59 мск "Союз" войдет в плотные слои атмосферы Земли, где связь с ним кратковременно будет потеряна, после чего экипаж испытает перегрузку около 4g, после чего будут раскрыты тормозные парашюты спускаемого аппарата, а приземление ожидается в 4.22 мск в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган Карагандинской области Казахстана.

Старт "Союза МС-06" с экипажем очередной миссии МКС 53/54 запланирован на 13 сентября с космодрома Байконур. В основной экипаж корабля входят космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.