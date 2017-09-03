"Союз МС-04" с возвращающимися с МКС космонавтами отстыковался от станции

КОРОЛЕВ (Московская область), 3 сен — РИА Новости. Пилотируемый космический корабль новой серии "Союз МС-04" с экипажем отстыковался от Международной космической станции, сообщили журналистам в пятницу в Центре управления полетами (ЦУП).

На Землю возвращаются космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин и астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер. Время пребывания Джека Фишера и Федора Юрчихина на станции составило 136 суток. Пегги Уитсон, прибывшая на МКС с предыдущим экипажем, провела на станции 290 суток. До прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции МКС 53/54 работу на орбите продолжат российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи.

Ожидается, что в 3.58 мск "Союз" войдет в плотные слои атмосферы Земли, где связь с ним кратковременно будет потеряна, после чего экипаж испытает перегрузку, максимальное значение которой достигнет 4.06g. Приземление спускаемой капсулы ожидается в 4.22 мск в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган Карагандинской области Казахстана.

Старт "Союза МС-06" с экипажем очередной миссии МКС 53/54 запланирован на 13 сентября с космодрома Байконур. В основной экипаж корабля входят космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.