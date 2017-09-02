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РИА Наука
РИА Наука

В Британии предложили миллион долларов за разгадку шахматной головоломки

14:5402.09.2017
(обновлено: 15:27 02.09.2017)
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© AP Photo / Mark LennihanШахматная доска. Архивное фотоШахматная доска. Архивное фото
© AP Photo / Mark Lennihan

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Группа исследователей из Сент-Эндрюсского университета в Великобритании предложила миллион долларов тому, кто сможет разгадать старинную шахматную загадку.

Так называемая "задача о восьми ферзях" известна с 1850 года. Ее суть заключается в том, чтобы расставить на стандартной шахматной доске в 64 клетки восемь ферзей таким образом, чтобы ни один из них не атаковал другого.

Эту задачу может решить и человек, а при усложнении условий (то есть увеличении размера поля и количества фигур), с головоломкой справляется компьютер. Однако, когда размер доски увеличивается до 1000 на 1000 клеток, программа зависает.

Поэтому учёные предложили всем желающим попробовать себя и придумать алгоритм для решения задачи или же доказать, что его нет в принципе. По мнению исследователей, тот, кто сможет написать подобную программу, будет способен адаптировать ее и для решения других важных проблем.

Карякин vs Карлсен. Эмоции битвы за шахматную корону
© REUTERS / Mark KauzlarichМагнус Карлсен сохранил звание чемпиона мира по шахматам, победив со счетом 3:1 на тай-брейке российского претендента Сергея Карякина.Гроссмейстер Магнус Карлсен на чемпионе мира по шахматам в Нью-Йорке
© REUTERS / Mark Kauzlarich
Магнус Карлсен сохранил звание чемпиона мира по шахматам, победив со счетом 3:1 на тай-брейке российского претендента Сергея Карякина.
© РИА Новости / Нэнси СисельПерейти в фотобанкСогласно регламенту, Карякин и Карлсен сыграли 12 партий в классические шахматы, но после ничейного исхода (6:6) продолжили соперничество на тай-брейке, где сильнее оказался норвежец.Гроссмейстер Сергей Карякин (Россия) и гроссмейстер Магнус Карлсен (Норвегия) в тай-брейке матча за звание чемпиона мира по шахматам 2016 в Нью-Йорке
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Согласно регламенту, Карякин и Карлсен сыграли 12 партий в классические шахматы, но после ничейного исхода (6:6) продолжили соперничество на тай-брейке, где сильнее оказался норвежец.
© AFP 2017 / Eduardo Munoz Alvarez55-й матч за мировую шахматную корону с призовым фондом около миллиона евро проходил в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября (бюджет матча составляет около шести миллионов долларов).Зрители наблюдают за игрой между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным
© AFP 2017 / Eduardo Munoz Alvarez
55-й матч за мировую шахматную корону с призовым фондом около миллиона евро проходил в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября (бюджет матча составляет около шести миллионов долларов).
© AFP 2017 / Eduardo Munoz AlvarezМагнус Карлсен проводил третий матч за звание чемпиона мира. Сергей завоевал право на встречу с обладателем чемпионского звания, преодолев два барьера.Гроссмейстеры Сергей Карякин и Магнус Карлсен на пресс-конференции
© AFP 2017 / Eduardo Munoz Alvarez
Магнус Карлсен проводил третий матч за звание чемпиона мира. Сергей завоевал право на встречу с обладателем чемпионского звания, преодолев два барьера.
© REUTERS / Brendan McDermidСергей Карякин в 2015 году выиграл Кубок мира в Баку, пробившись, тем самым, в турнир претендентов. А в марте 2016-го гроссмейстер победил на кандидатском турнире, который проходил в Москве.Гроссмейстер Сергей Карякин на пресс-конференции
© REUTERS / Brendan McDermid
Сергей Карякин в 2015 году выиграл Кубок мира в Баку, пробившись, тем самым, в турнир претендентов. А в марте 2016-го гроссмейстер победил на кандидатском турнире, который проходил в Москве.
© AFP 2017 / Eduardo Munoz AlvarezСильными сторонами Карякина, по мнению ряда гроссмейстеров, должны были стать лучшее знание дебютов и преимущество в начале партии, а также умение защищать трудные позиции.Гроссмейстер Сергей Карякин на чемпионе мира по шахматам в Нью-Йорке
© AFP 2017 / Eduardo Munoz Alvarez
Сильными сторонами Карякина, по мнению ряда гроссмейстеров, должны были стать лучшее знание дебютов и преимущество в начале партии, а также умение защищать трудные позиции.
© AP Photo / Seth WenigСоперничество на высшем уровне впервые проходило без прямого участия президента Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсана Илюмжинова, у которого была аннулирована въездная виза.Гроссмейстеры Сергей Карякин и Магнус Карлсен на чемпионе мира по шахматам в Нью-Йорке
© AP Photo / Seth Wenig
Соперничество на высшем уровне впервые проходило без прямого участия президента Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсана Илюмжинова, у которого была аннулирована въездная виза.
© РИА Новости / Нэнси СисельПерейти в фотобанкДве первые партии тай-брейка завершились ничьими, а две следующие стали, по мнению экспертов, самыми интересными и ключевыми в матче.Портреты гроссмейстеров Магнуса Карлсена (Норвегия) и Сергея Карякина (Россия) в тай-брейке матча за звание чемпиона мира по шахматам 2016 в Нью-Йорке
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Две первые партии тай-брейка завершились ничьими, а две следующие стали, по мнению экспертов, самыми интересными и ключевыми в матче.
© AP Photo / Mary AltafferМагнус Карлсен признался, что победа над россиянином Сергеем Карякиным была для него самой сложной на чемпионатах мира.Гроссмейстер Магнус Карлсен на чемпионе мира по шахматам в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
Магнус Карлсен признался, что победа над россиянином Сергеем Карякиным была для него самой сложной на чемпионатах мира.
© REUTERS / Shannon StapletonСамой короткой игрой матча стала встреча Карлсена и Карякина 28 ноября. Партия, в которой Карякин играл черными фигурами, завершилась вничью после 30-го хода. Она продолжалась меньше 40 минут.Зритель наблюдает за игрой между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным
© REUTERS / Shannon Stapleton
Самой короткой игрой матча стала встреча Карлсена и Карякина 28 ноября. Партия, в которой Карякин играл черными фигурами, завершилась вничью после 30-го хода. Она продолжалась меньше 40 минут.
© AFP 2017 / Eduardo Munoz AlvarezПосле игры 28 ноября Карякин рассказал, что считает "подвигом" ничью с действующим чемпионом мира, но не намерен останавливаться на достигнутом.Гроссмейстер Сергей Карякин на чемпионе мира по шахматам в Нью-Йорке
© AFP 2017 / Eduardo Munoz Alvarez
После игры 28 ноября Карякин рассказал, что считает "подвигом" ничью с действующим чемпионом мира, но не намерен останавливаться на достигнутом.
© AFP 2017 / Eduardo Munoz AlvarezПосле поражения на тай-брейке Карякин признался, что был полностью не готов противостоять норвежцу в быстрых шахматах.Гроссмейстер Сергей Карякин на чемпионе мира по шахматам в Нью-Йорке
© AFP 2017 / Eduardo Munoz Alvarez
После поражения на тай-брейке Карякин признался, что был полностью не готов противостоять норвежцу в быстрых шахматах.
© AFP 2017 / Eduardo Munoz AlvarezЕсли бы соперники завершили тай-брейк с ничейным результатом, зрители стали бы свидетелями блицматчей и так называемого "Армагеддон", когда играющему белыми дается пять минут, черными — четыре.Зрители наблюдают за игрой между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным
© AFP 2017 / Eduardo Munoz Alvarez
Если бы соперники завершили тай-брейк с ничейным результатом, зрители стали бы свидетелями блицматчей и так называемого "Армагеддон", когда играющему белыми дается пять минут, черными — четыре.
© AP Photo / Mark Lennihan"Магнус последнюю партию играл белыми, он поменял все фигуры, согласился на ничью. Играя белыми, у тебя есть небольшое преимущество, а он его не стал даже пытаться развивать… ", — рассказал Сергей о последней партии с классическим контролем времени.Гроссмейстер Магнус Карлсен играет белыми фигурами на чемпионе мира по шахматам в Нью-Йорке
© AP Photo / Mark Lennihan
"Магнус последнюю партию играл белыми, он поменял все фигуры, согласился на ничью. Играя белыми, у тебя есть небольшое преимущество, а он его не стал даже пытаться развивать… ", — рассказал Сергей о последней партии с классическим контролем времени.
© AFP 2017 / Eduardo Munoz AlvarezМагнус Карлсен преподнес себе подарок на день рождения — 30 ноября ему исполнилось 26 лет.Гроссмейстеры Сергей Карякин и Магнус Карлсен на чемпионе мира по шахматам в Нью-Йорке
© AFP 2017 / Eduardo Munoz Alvarez
Магнус Карлсен преподнес себе подарок на день рождения — 30 ноября ему исполнилось 26 лет.
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РИА Наука
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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bruklin-bs
В Британии предложили миллион долларов для решения головоломки - как накормить голодающих в Африке ?!
16:01
02.09.2017
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Matematec
bruklin-bs,
А ленивые африкацы это заслужили?
При всей своей лени они и палец о палец не стукнули, чтобы развить земледелие в своей на 99% пригодной для оного африке.
При всей моральной высокости этой миссии(накормить голодающих), они этого не заслужили.
16:13
02.09.2017
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Александр Михайлов
Остался главный вопрос - сколько же должно быть ферзей на поле 1000 на 1000? Тысяча? А цвет важен или здесь каждый сам за себя?
15:06
02.09.2017
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Дмитрий Руппель
Александр Михайлов, ну 1001 не расставить точно =)
не понятно почему программа зависает при расчёте ))) только если рекурсивный алгоритм без контроля памяти...
давай, сообразим на двоих, приз поделим)
16:03
02.09.2017
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