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РИА Наука
РИА Наука

Ученые нашли в Приангарье жилище древнего человека с каменной мебелью

14:3302.09.2017
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© Фото : Иркутский национальный исследовательский технический университет/Алексей ТетенькинЖилище древнего человека, обнаруженное в Бодайбинском районЖилище древнего человека, обнаруженное в Бодайбинском район
© Фото : Иркутский национальный исследовательский технический университет/Алексей Тетенькин

КРАСНОЯРСК, 2 сен — РИА Новости. Ученые-археологи во время экспедиции обнаружили в Бодайбинском районе Приангарья жилище древнего человека с мебелью из камней, возраст находки превышает 18 тысяч лет, сообщает пресс-служба иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ).

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По ее данным, останки мебелированного каменными предметами жилища найдены на палеолитической стоянке "Коврижка IV", которая была обнаружена в 2015 году.

"Комплекс представляет собой конструкцию из камней с очажной обкладкой. В центре жилища расположены интерьерные выкладки и отдельные камни. Наибольший интерес среди них представляет яйцевидный валун, за которым находится горизонтальная плоская плита, обрамленная двумя камнями. Археологи предположили, что это могли быть стол или кресло древних обитателей. Каменные выкладки присутствуют и на внешних сторонах жилища", — говорится в сообщении.

По данным ученых, отличительная особенность шестого культурного горизонта – пятна охры и куски угля, разбросанные по площади стояночного комплекса. Вероятно, используя охру, древние обозначали площадку, на которой собирались поселиться. А уголь был необходим для обогрева песчаного пола.

© Фото : Иркутский национальный исследовательский технический университет/Алексей ТетенькинЖилище древнего человека, обнаруженное в Бодайбинском район
© Фото : Иркутский национальный исследовательский технический университет/Алексей Тетенькин
Жилище древнего человека, обнаруженное в Бодайбинском район

На месте раскопок участники экспедиции обнаружили скребла и долотовидные орудия. Большая часть находок изготовлена из жильного кварца.

Археологические работы. Архивное фото
© Fotolia / Sebastian Corneanu
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По словам доцента вуза Алексея Тетенькина, артефакты из такого материала встречаются археологам не более чем в 1% случаев.

"Мы обнаружили значительно меньше артефактов, чем в предыдущих экспедициях. Однако нам удалось выявить уникальную древнюю структуру с признаками жилища. Подобные стратифицированные объекты ранее не встречались ученым в северной части Байкальской Сибири", — цитирует ученого пресс-служба.

По данным ИРНИТУ, в ближайшее время Тетенькин планирует обратиться к специалистами Иркутского областного краеведческом музея с предложением воссоздать жилище. Для того чтобы в музее появилась такая экспозиция, необходимо перевезти интерьерные камни и другие находки из Бодайбинского района в Иркутск.

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