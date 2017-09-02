Онищенко усомнился в выводах ученых о предельном возрасте человека

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Депутат "Единой России", бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко поставил под сомнение научную корректность результатов исследований, которые были проведены учеными из Нидерландов и позволили, по их заявлению, установить предельный возраст человека.
"Я думаю, ее (продолжительность — ред.) просчитать сегодня очень трудно. И я, в первую очередь, ставлю под сомнение научную корректность исследований, которые провели коллеги из Нидерландов… Поскольку ученые Нидерландов оценивали (среднюю продолжительность — ред.) жизни для своей страны, то это не репрезентативная выборка", — сказал Онищенко РИА Новости.
Парламентарий добавил, что человеческая природа и природа жизни на Земле закладывает огромный запас прочности. "Поэтому, я думаю, это (данные голландских ученых — ред.) не предел, а при тех возможностях, которые сегодня имеет синтетическая биология и прочие (дисциплины — ред.), это даже, может быть, какой-то этапный прогноз, среднесрочный прогноз. В перспективе, конечно, человечество будет гораздо больше и дальше иметь возможности для своего развития", — отметил Онищенко.
Француженка Жанна Кальман, прожившая 122 года, является старейшим достоверно известным долгожителем в истории. На сегодняшний день старейшим человеком среди ныне живущих является Вайолет Браун из Ямайки, которой 117 лет.