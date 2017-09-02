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РИА Наука
РИА Наука

Онищенко усомнился в выводах ученых о предельном возрасте человека

12:5802.09.2017
(обновлено: 13:01 02.09.2017)
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© РИА Новости / Александр НатрускинПерейти в фотобанкГеннадий Онищенко. Архивное фотоГеннадий Онищенко. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Депутат "Единой России", бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко поставил под сомнение научную корректность результатов исследований, которые были проведены учеными из Нидерландов и позволили, по их заявлению, установить предельный возраст человека.

Мужчина работает за компьютером
© Fotolia / tiero
Это предел. Ученые назвали максимальную продолжительность жизни человека
Ранее в субботу на официальном сайте Тилбургского университета сообщалось, что его ученые назвали предельный возраст человека. Специалисты, проанализировав данные о продолжительности жизни более 75 тысяч жителей Нидерландов, умерших в период с 1986 по 2016 годы в возрасте старше 94 лет, установили, что максимальная продолжительность жизни у мужчин составляет примерно 114 лет, в то время как у женщин — 115,7 года.

"Я думаю, ее (продолжительность — ред.) просчитать сегодня очень трудно. И я, в первую очередь, ставлю под сомнение научную корректность исследований, которые провели коллеги из Нидерландов… Поскольку ученые Нидерландов оценивали (среднюю продолжительность — ред.) жизни для своей страны, то это не репрезентативная выборка", — сказал Онищенко РИА Новости.

Парламентарий добавил, что человеческая природа и природа жизни на Земле закладывает огромный запас прочности. "Поэтому, я думаю, это (данные голландских ученых — ред.) не предел, а при тех возможностях, которые сегодня имеет синтетическая биология и прочие (дисциплины — ред.), это даже, может быть, какой-то этапный прогноз, среднесрочный прогноз. В перспективе, конечно, человечество будет гораздо больше и дальше иметь возможности для своего развития", — отметил Онищенко.

Здание Федеральной службы государственной статистики. Архивное фото.
© Фото : Федеральная служба государственной статистики
Естественная убыль населения России выросла почти втрое‍
"Поэтому давайте воспримем это, воздадим должное самому замыслу, той возможности, которую они (ученые — ред.) постарались для себя использовать и посчитали это с точки зрения современных достижений науки Нидерландов и той популяции, которая живет там, но будем очень серьезно сомневаться", — заключил он.

Француженка Жанна Кальман, прожившая 122 года, является старейшим достоверно известным долгожителем в истории. На сегодняшний день старейшим человеком среди ныне живущих является Вайолет Браун из Ямайки, которой 117 лет.

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