Разработанный в России новый антимикробный препарат представят в Женеве

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В России разработан новый антимикробный препарат, его представят в Женеве на специальном совещании ВОЗ, сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Ранее Минздрав сообщил, что в кабмин внесена стратегия по борьбе с антимикробной резистентностью.

"Наряду с традиционными антибиотиками появляются препараты альтернативные, которые не убивают возбудитель, а лишают его инвазивности и патогенности для человеческого организма… у нас первый такой препарат разработан, прошел доклинические испытания. В настоящее время мы даем разрешение на проведение клинических исследований. Препарат разработан в национальном центре имени Гамалеи. Этот препарат будет представлен в Женеве на специальном совещании ВОЗ", — сказала Скворцова.