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РИА Наука
РИА Наука

Это предел. Ученые назвали максимальную продолжительность жизни человека

10:4402.09.2017
(обновлено: 10:45 02.09.2017)
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© Fotolia / tieroМужчина работает за компьютеромМужчина работает за компьютером
© Fotolia / tiero

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Ученые из Нидерландов назвали предел продолжительности жизни человека: у мужчин она составляет примерно 114 лет, у женщин – 115,7 года. Об этом сообщает сайт Тилбургского университета.

Старейшая жительница земли Эмма Морано. Архивное фото
© AP Photo / Antonio Calanni, File
Ученые обнаружили предел жизни человека

Определить такие рамки специалисты смогли, проанализировав данные о продолжительности жизни более 75 тысяч жителей Нидерландов, умерших в период с 1986 по 2016 годы в возрасте старше 94 лет.

По данным исследования, за последние 30 лет максимальная продолжительность человеческой жизни не изменилась, что свидетельствует о том, что предел достигнут.

В прошлом году к похожему выводу пришла группа американских ученых. По их данным, Дальнейшее улучшение медицины не будет увеличивать среднюю продолжительность жизни бесконечно – предел возраста человека, скорее всего, составляет около 100 лет, при достижении которого смертность резко растет вне зависимости от всех внешних факторов.

Рекордсмены-долгожители

На сегодняшний день старейшим долгожителем, из тех, что известны истории, остается француженка Жанна Кальман, прожившая 122 года и 164 дня. Она умерла в 1997 году в доме престарелых La Maison du Lac.

Я хочу жить дольше – попавший в Книгу рекордов Гиннесса 111-летний японец
© РИА Новости
Я хочу жить дольше – попавший в Книгу рекордов Гиннесса 111-летний японец

Старейшим человеком среди ныне живущих является Вайолет Браун из Ямайки, которой этой весной исполнилось 117 лет.

Среди мужчин рекорд принадлежит японцу Дзироэмону Кимуре, прожившему 116 лет и 54 дня.

Старейшим из живущих мужчин на планете остается его соотечественник Масадзо Нонака, отпраздновавший в июле 112-летний день рождения.

Секрет долголетия

Ранее группа ученых из Швеции выделила четыре основных фактора, которые прямо влияют на продолжительность человеческой жизни: регулярная физическая активность, отказ от курения, умеренное употребление алкогольных напитков и сбалансированная диета.

Нидерландские исследователи также пришли к выводу, что к значительному сокращению человеческой жизни приводят апатия и отсутствие мотивации.

Сколько осталось?

В свою очередь, специалисты из Германии, США, Японии и Нидерландов заявили, что нашли простой способ, который позволяет определить продолжительность жизни человека.

Искусственный интеллект. Иллюстрация дизайнера Mopic
© Fotolia / Mopic
Биологи научили компьютер предсказывать продолжительность жизни человека

По данным ученых, существует взаимосвязь между размером ядрышек в клетках свободноживущих нематод и продолжительностью их жизни. Чем меньше размер внутриядерного клеточного компонента, тем выше ожидаемая продолжительность жизни животного. Как показало исследование, данная закономерность справедлива и для человека.

Австралийские ученые создали искусственный интеллект, который с точностью в 69% предсказывает продолжительность человека жизни по фотографии с его органами.

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