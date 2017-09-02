Предел достигнут. Определена максимальная продолжительность жизни человека

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Ученые из Нидерландов назвали предельный возраст человека, сообщает официальный сайт Тилбургского университета.

Максимальная продолжительность жизни

Специалисты, проанализировав данные о продолжительности жизни более 75 тысяч жителей Нидерландов, умерших в период с 1986 по 2016 годы в возрасте старше 94 лет, установили, что максимальная продолжительность жизни у мужчин составляет примерно 114 лет, в то время как у женщин — 115,7 года.

Ученые также заявили, что за последние тридцать лет максимальная продолжительность человеческой жизни не изменилась, что свидетельствует о том, что предел продолжительности человеческой жизни достигнут.

Француженка Жанна Кальман, прожившая 122 года, является старейшим достоверно известным долгожителем в истории. На сегодняшний день старейшим человеком среди ныне живущих является Вайолет Браун из Ямайки, которой 117 лет.

Факторы, влияющие на продолжительность

Ранее шведские исследователи выделили четыре основных фактора, которые прямо влияют на продолжительность человеческой жизни.

Ученые заявили, что регулярная физическая активность, отказ от курения, умеренное употребление алкогольных напитков и сбалансированная диета являются ключом к достижению глубокой старости.

Кроме того, другая группа ученых из Нидерландов пришла к выводу, что апатия и отсутствие мотивации приводят к значительному сокращению человеческой жизни.

Определение продолжительности жизни

Ранее специалисты из ФРГ, США, Японии и Нидерландов объявили об открытии простого способа, позволяющего определить продолжительность жизни человека.

Как отметили ученые, существует взаимосвязь между размером ядрышек в клетках свободноживущих нематод и продолжительностью их жизни. Чем меньше размер внутриядерного клеточного компонента, тем выше ожидаемая продолжительность жизни животного.

Как показало исследование, данная закономерность справедлива и для человека.Кроме того, австралийские ученые создали искусственный интеллект, который, по словам специалистов, изучив фотографии с органами человека с точностью в 69% предсказывает продолжительность его жизни.