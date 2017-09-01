Крупнейший в истории. Астероид Florence пролетел мимо Земли

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Астероид Florence размером с небольшой город — его длина достигает более четырех километров — пролетел мимо Земли 1 сентября на потенциально опасном расстоянии, не причинив вреда, сообщил РИА Новости глава лаборатории космического мониторинга Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ (ГАИШ) Владимир Липунов.

"Florence уже благополучно пролетел мимо. Наблюдали фотографировали его с помощью роботизированных телескопов нашей сети "Мастер", сначала над Байкалом, а затем над Южной Африкой", — сказал он.

По словам ученого, астероид приблизился на максимально близкое к Земле на расстояние в семь миллионов километров. Это почти в 18 раз больше расстояния от нашей планеты до Луны.

Не только крупный, но и интересный

Ранее NASA сообщило, что Florence станет крупнейшим из всех астероидов, приближавшихся на подобное расстояние до Земли, со времен запуска программы NASA по обнаружению и отслеживанию околоземных астероидов в 1998 году.

По словам старшего научного сотрудника ГАИШ Владимира Сурдина, приближение этого небесного тела вызвало интерес астрономов всего мира.

"Событие уникальное, в том смысле что такие крупные астероиды мы еще никогда не изучали с достаточной четкостью. Ничего страшного в его приближении не было, а научный интерес, конечно, есть, потому что все такие большие далеко от нас летают, а этот вот впервые сблизился", — отметил ученый.

Сурдин добавил, что любой астероид интересен для научного сообщества, потому что содержит в себе вещества, из которого складывались большие планеты.

Восемнадцать расстояний от Земли до Луны

"Внутрь нашей планеты мы не можем заглянуть, там все погребено на больших глубинах, а астероиды — это практически те кирпичи, из которых когда-то сложились внутренности больших планет, мы можем их изучать и понять, что же за вещество в недрах Земли", — рассказал он.

Ученый пояснил, что расстояние в семь миллионов километров достаточно большое, поэтому реальной опасности Florence для землян не представлял, так как речь шла о расстоянии в 18 раз большем, чем от Земли до Луны.

"Тут он промахнется наверняка ", — заметил Сурдин. Он добавил, что этот астероид периодически приближается к нашей планете, но его орбита не пересекается с земной, а значит, Florence не может по ней ударить.

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе, в свою очередь, рассказал, что пролет небесного тела на любом расстоянии от Земли никакой опасности не представляет — астероид может нести гипотетическую угрозу для нашей планеты, если он, например, собьет спутник.

Наблюдение за Florence

Астероид можно было наблюдать в созвездиях Южная Рыба, Водолей, Козерог и Дельфин, рассказали в NASA. В агентстве также сообщили, что увидеть Florence без специальной аппаратуры крайне сложно. Эту информацию подтвердили и в РАН.

Точные характеристики небесного тела астрономы надеются получить уже в начале сентября, после того, как крупнейшие мировые обсерватории отследят траекторию его полета. Сообщалось, что ученые намерены сделать несколько тысяч снимков Florence и объектов на его поверхности.

Florence в 1981 году обнаружил астроном Шелти Бас в австралийской обсерватории Сайдинг Спринг. Астероид назвали в честь англичанки Флоренс Найтингейл, которая стала одной из первых сестер милосердия и прославилась в годы Крымской войны.