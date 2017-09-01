В Германии ввели в эксплуатацию лазер XFEL на свободных электронах

ГАМБУРГ, 1 сен — РИА Новости, Маргарита Костив. Официальное открытие уникального Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах XFEL состоялось в пятницу в Германии недалеко от Гамбурга.

Торжественная церемония начала эксплуатации прошла в штаб-квартире XFEL в городе Шенефельд с участием представителей проекта и политиков стран-участниц проекта. Россию на церемонии представлял помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

"Несколько таких лазеров в мире уже существует, но этот является самым производительным в мире", — заявила министр образования и научных исследований Германии Йоханна Ванка, выступая на церемонии.

От имени федерального правительства она поблагодарила всех участвовавших в создании установки, прежде всего ученых, работавших над концепцией, планированием и созданием проекта.

Европейский лазер на свободных электронах XFEL (X-ray Free-Electron Laser), в создание которого большой вклад внесла Россия, — уникальный международный меганаучный проект, в котором участвуют 12 стран. На XFEL смогут получить исключительно яркие и сверхкороткие импульсы рентгеновского излучения, что даст ученым новое понимание строения атома, а также процессов, происходящих в наномире.

С помощью XFEL ученые в реальном времени смогут изучать структуру биологических молекул и различных веществ, следить за сверхбыстрыми химическими процессами. Это даст возможность лучше понять природу вещества и научиться конструировать принципиально новые материалы с заданными свойствами.

Лазер главным образом располагается под землей в тоннелях. Вся установка длиной почти три с половиной километра тянется от исследовательского центра DESY в Гамбурге до города Шенефельд в Шлезвиг-Гольштейне. На участке Шенефельд расположена штаб-квартира проекта с исследовательским центром, где ученые со всего мира ставят эксперименты с рентгеновскими вспышками.

Общий бюджет проекта составляет около 1,4 миллиарда евро. Основные финансовые расходы покрыли Германия и Россия. Германия в качестве страны-организатора проекта внесла 57%, Россия — 26%. Общий взнос РФ в европейский проект должен составить сумму, близкую к 400 миллионов евро.