Результаты проб с МКС подтверждают теорию зарождения жизни на Земле

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 1 сен — РИА Новости. Взятие проб с внешней поверхности Международной космической станции (МКС) убедительно доказывает, что некоторые виды бактерий способны существовать в условиях жесткой радиации открытого космоса, и жизнь на Земле могла зародиться в результате попадания подобных микроорганизмов на нашу планету, полагает командир будущей экспедиции на МКС Александр Мисуркин.

На пресс-конференции в подмосковном Центре подготовки космонавтов он рассказал, как во время прошлой экспедиции, работая за бортом МКС, космонавты снимали пробы с внешней поверхности станции на предмет наличия там биологической жизни.

"И когда собирал образцы, я думал: ну что там может быть живого? Перепады температур от минус ста до плюс ста градусов, отсутствие привычной еды в нашем понимании, жесткая радиация. Какая биологическая там жизнь может быть? И вдруг оказалось, что она есть! Конечно же, она занесена с Земли. Но сам факт того, что что-то, принесенное с нашей планеты, смогло выжить в открытом космосе, говорит о том, что если микроорганизмы в состоянии это пережить, то, возможно, сама жизнь на Земле появилась таким же образом", — полагает космонавт.

Мисуркин очень рассчитывает, что во время следующего выхода в открытый космос по российской программе, намеченный на январь 2018 года, на внешней поверхности МКС снова удастся собрать жизнестойкие формы бактерий.

"Даже наши микробиологи подчеркивают историческую важность этого вопроса. Во время внекорабельной деятельности в январе я снова возьму новые пробы и буду с удовольствием работать с учеными в этом направлении", — заключил командир нового экипажа МКС.

Запуск новой экспедиции на МКС запланирован на 13 сентября с Байконура на "Союзе МС-06". На станцию отправятся Александр Мисуркин (Роскосмос), Марк Ванде Хай (NASA), Джозеф Акаба (NASA).