В МКС рассказали, когда состоится выход в космос по российской программе

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 1 сен — РИА Новости. До конца года выходов в открытый космос по российской программе из Международной космической станции (МКС) не будет, первая внекорабельная деятельность (ВКД) запланирована в январе 2018 года, сообщил журналистам командир нового экипажа Александр Мисуркин.

"Основная цель выхода — восстановление и улучшение связи с Землей на российском сегменте МКС. Мы с Антоном Шкаплеровым займемся установкой широкополосной системы связи, которая позволит в будущем существенно увеличить информационный обмен с нашего сегмента станции. Это позволит на совершенно новом качестве проводить эксперименты и оперативно "сбрасывать" результаты и большой объем данных на Землю", — сказал Мисуркин.

По его словам, установка системы — это очень большой объем работ на внешней поверхности МКС.

"Это большая операторская деятельность, которая займет много времени. Поэтому это будет основная задача нашего выхода", — отметил Мисуркин.

"До последнего момента не было ясности — будет выход в космос по российской программе в нашу экспедицию, или нет. Я, наверное, счастливый человек: мне очень хотелось, чтобы он состоялся и на сегодняшний момент ВКД официально включен в программу", — заключил космонавт.

Запуск новой экспедиции на МКС запланирован на 13 сентября с Байконура на "Союзе МС-06". На станцию отправятся Александр Мисуркин (Роскосмос), Марк Ванде Хай (NASA), Джозеф Акаба (NASA).