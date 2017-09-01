Талисманом новой экспедиции МКС станет модель первого спутника Земли

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 1 сен — РИА Новости. Индикатором невесомости и талисманом новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) станет маленькая модель первого искусственного спутника Земли (ИСЗ), сообщил на пресс-конференции в Звездном городке космонавт Александр Мисуркин.
"Стал замечать, что с течением времени и с развитием нашей пилотируемой космонавтики произошла плавная замена: мы не талисман берем в качестве индикатора невесомости, а везем индикатор невесомости, который по совместительству, со временем, для кого-то становится талисманом", — сказал Мисуркин, отвечая на вопрос РИА Новости.
По его словам, индикатор определен, и его выбор связан с важным не только для нашей страны, но и всего мира событием.
Запуск новой экспедиции на МКС запланирован на 13 сентября с Байконура на "Союзе МС-06". На станцию отправятся Александр Мисуркин (Роскосмос), Марк Ванде Хай (NASA), Джозеф Акаба (NASA).