В России появился суперкомпьютер для обучения искусственных нейросетей

МОСКВА, 1 сен – РИА новости. В Лаборатории нейронных систем и глубокого обучения Московского физико-технического института появился первый в мире суперкомпьютер, спроектированный специально для обучения искусственных нейронных сетей. В основе суперкомпьютера DGX-1 от компании NVIDIA лежит новое поколение графических процессоров, которые обеспечивают скорость обработки данных в задачах искусственного интеллекта, сравнимую с 250 серверами x86 архитектуры.

"Вычислительная мощность принципиально важна для глубокого обучения. Чем более мощное железо есть в нашем распоряжении, тем с более сложными нейросетевыми архитектурами мы сможем работать. Сложность модели зачастую позволяет совершить революционный скачок в решении практических задач. Так, например, текущая революция в компьютерном зрении и распознавании речи связана, в том числе, с ростом вычислительных возможностей. Хорошее оборудование позволит решать практические задачи, за которые без него мы бы даже взяться не смогли", — рассказывает заведующий Лабораторией нейронных систем и глубокого обучения МФТИ Михаил Бурцев.

© МФТИ Последние моменты установки вычислительного узла DGX-1 в серверную стойку (МФТИ) © МФТИ Последние моменты установки вычислительного узла DGX-1 в серверную стойку (МФТИ)

Мощности суперкомпьютера будут в основном использованы в работе над проектом по созданию разговорного искусственного интеллекта iPavlov, который лаборатория реализует в рамках Национальной технологической инициативы совместно со Сбербанком. Исследователи из МФТИ занимаются разработкой "разговорного" машинного интеллекта, который будет способен вести содержательный диалог с человеком. Алгоритм сможет не только отвечать на вопросы собеседника, но и запрашивать информацию, необходимую для того, чтобы достигнуть поставленной в диалоге цели. Для этого этого нейронная сеть будет "обучаться" на больших массивах документов и текстовых записей диалогов между людьми.

© МФТИ Команда Лаборатории нейронных систем и глубокого обучения МФТИ © МФТИ Команда Лаборатории нейронных систем и глубокого обучения МФТИ

"В современном мире искусственный интеллект используется в самых разных областях, начиная от задач распознавания и синтеза речи и заканчивая созданием роботизированных систем, решениями для финансового сектора и здравоохранения. Значительно сокращая время на создание и обучение больших и сложных нейронный сетей, система DGX-1 позволяет исследователям с легкостью создавать новые классы умных приложений и машин, способных учиться, видеть и воспринимать мир как человек, — говорит Антон Джораев, ведущий специалист по решениям NVIDIA для систем искусственного интеллекта. — Мы рады, что технологические инновации NVIDIA позволят исследователям Физтеха ускорить текущие проекты и начать работать с задачами, решение которых раньше считалось невозможным".

Помимо лаборатории Михаила Бурцева на суперкомпьютерах смогут работать и другие научные коллективы института, которые также занимаются исследованиями, использующими искусственные нейронные сети для разработки новых лекарств.

