В Курчатовском институте рассказали о вкладе России в международные проекты

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Россия, внеся большой вклад в создание в Германии самого мощного в мире Европейского лазера на свободных электронах XFEL, впервые стала не просто полноправным, участником большого международного научного проекта, но и заняла в нем лидирующую позицию, заявил в интервью РИА Новости президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

"Начнем с того, что в основе прибора лежат идеи, высказанные советскими, российскими физиками. Таким образом, мы являемся интеллектуальными донорами проекта XFEL, создателями интеллектуальной собственности. А основу развития проекта заложила статья новосибирских ученых, опубликованная еще в 1980 году", — отметил Ковальчук.

"Второй аспект — мы участвуем в проекте XFEL человеческими ресурсами, там работают сотни наших специалистов. У Курчатовского института уникальный опыт строительства своих мегаустановок и работы в области рентгеновского, синхротронного и нейтронного излучений. Поэтому неслучайно, по распоряжению правительства, Курчатовский институт курирует научное участие России в проекте", — добавил он.

Помимо этого, Россия является технологическим участником проекта, поставляя готовые технологические решения, узлы, приборы. "И наконец, что очень важно, впервые в таком масштабе мы выступаем полноправными финансовыми участниками международного научного мегапроекта", — сказал Ковальчук.

"XFEL — это установка, в создании которой участвовало 12 европейских государств. Так вот из 1,2 миллиарда евро — такова стоимость проекта, половина покрывалась Германией, а более 25% — Россией. Все остальные страны в совокупности вносили сумму меньшую, чем наша страна", — добавил он.

Проект XFEL разрабатывался при участии 300 институтов из 36 стран. Российские участники — это Курчатовский институт (Москва, Протвино, Санкт-Петербург), Институт ядерных исследований РАН (Москва), Институт кристаллографии РАН (Москва), Институт ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения РАН (Новосибирск), Физико-технический институт имени Иоффе РАН (Санкт-Петербург), предприятие Росатома НИИЭФА имени Ефремова (Санкт-Петербург), Объединенный институт ядерных исследований (Дубна), вузы — МИФИ, МФТИ, МГУ и другие организации.

Европейский лазер на свободных электронах XFEL (X-ray Free-Electron Laser), в создание которого большой вклад внесла Россия, — уникальный международный меганаучный проект. На XFEL будут получены исключительно яркие и сверхкороткие импульсы рентгеновского излучения, что даст ученым новое понимание строения атома, а также процессов, происходящих в наномире. С помощью XFEL ученые в реальном времени смогут изучать структуру биологических молекул и различных веществ, следить за сверхбыстрыми химическими процессами. Это даст возможность лучше понять природу вещества и научиться конструировать принципиально новые материалы с заданными свойствами.

Торжественная церемония начала эксплуатации XFEL состоится в пятницу в Германии.

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