Вперед в будущее: рентгеновский лазер XFEL на пути к научным прорывам

ГАМБУРГ, 1 сен — РИА Новости, Маргарита Костив. Мощнейший в мире Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах XFEL еще не успел официально открыться, но уже привлек к себе массу внимания ученых, которым не терпится испробовать новое достижение науки.
Россия внесла в проект XFEL значительный вклад. Финансовый взнос РФ составил 26% от общей суммы, которая составляет порядка 1,4 миллиарда евро (больше только у Германии как страны-организатора проекта — 57%), итоговый вклад РФ в строительство будет близок к 400 миллионам евро. Российские ученые, состоящие в штате XFEL, уступают по числу только германским коллегам. Также россияне входят в тройку лидеров по числу заявок на первые эксперименты на пучке.
Официальное открытие мегаустановки состоится 1 сентября в Гамбурге.
Не фантастика, а реальность
"Вот, у нас есть мечта, что когда-нибудь в будущем создадут лазер на свободных электронах", — говорил мой профессор, когда я еще учился в МГУ. Тогда это казалось фантастикой. В итоге лазер построили. И я участвую в проекте", — рассказывает ученый Дмитрий Хахулин, ведущий свои исследования на площадке XFEL.
Для работающих на проекте ученых не составляет ни малейшего труда рассказать, как устроен лазер, каковы принципы его работы и что с его помощью можно добиться. Все они настолько увлечены происходящим, что, кажется, способны говорить о мегаустановке бесконечно. Вот только обывателю зачастую трудно понять, о чем толкуют ученые мужи.
Когда проект только начинался, он еще учился в Москве. После окончил аспирантуру в Копенгагене, где его научным руководителем был нынешний управляющий директор проекта Роберт Фейденхансель. На проект, однако, ученые пришли по отдельности: датчанин занял свой пост в январе этого года, а Дмитрий в день официального открытия лазера отметит уже третью годовщину на площадке XFEL.
"Это такая большая честь для меня. Я считаю, это большая удача для меня как для ученого присутствовать здесь и участвовать во введении в эксплуатацию. Это уникальная установка, во всем мире подобных существует всего несколько штук, можно сосчитать на пальцах одной руки, и то таких конкретно – ни одной", — рассказывает он.
"Я ездил на несколько конференций, встречался с русскими, и они говорили: "Нет, у вас какая-то вообще фантастика, нам туда не пробиться". Я говорил им, что нужно просто подать заявку, предлагал свою помощь. Как-то нужно донести эту информацию до российского научного сообщества, что здесь все на конкурсной основе. Есть инструмент, пишите заявку, это абсолютно не предвзято", — поясняет Дмитрий.
Исследования идут, а столовая — в проекте
Уже два инструмента в экспериментальном зале введены в строй, на них ведутся активные работы и исследования. Вот только в погоне за научными открытиями и свершениями сотрудники пока в прямом смысле питаются на улице.
Но глядя на жизнерадостных ученых, с головой окунающихся в исследовательский процесс и, очевидно, не испытывающих особого дискомфорта из-за отсутствия здорового питания, невольно приходишь к мысли, что все же "науки юношей питают".
Перед исследовательским центром — просторный и ничем не заполненный участок земли. Из окна доносится шум — строится очередная система энергопитания. Здесь же совсем скоро построят столовую и гостевой дом.
"Эксперименты проходят 24 часа в сутки, есть дневная и ночная смены. И ученым, которые приезжают сюда ставить эксперименты, нужно жить максимально близко к площадке, чтобы хорошо высыпаться и продолжать исследования", — продолжает Рычев.
Наука без языковых границ
Представитель пресс-службы проекта Бернд Эбелинг хорошо говорит по-русски. Первое, что приходит в голову: наверное, на языковые способности немца повлияло общение с россиянами, которых в штате довольно много. Но все гораздо проще. "Я часто бываю в России, и моя жена русская", — объясняет Бернд, улыбаясь.
На входе в штаб-квартиру проекта установлена стойка с мини-флагами всех стран участниц. Проводя журналистов по зданию, Бернд рассказывает, что флаг России периодически исчезает со своего места, и совсем недавно пропал вновь.
"Российский флаг так популярен", — шутит Бернд. К тому моменту когда журналисты подходят к стойке, российский флаг вновь красуется на своём законном месте. "Уже есть. Фух!" — смеется Бернд.
Экскурсия в подземелье
Чтобы пройти в тоннель, необходимо надеть специальную обувь на плоской подошве и каску. Также нужно взять с собой прибор, который при аварии позволит продержаться без кислорода примерно 20-30 минут. Бернд предупреждает, что прибор стоит больше тысячи евро. На логичный вопрос, какой штраф грозит в случае его повреждения, Бернд снова шутит: "Ну, надеюсь, что у вас хорошая страховка". А после добавляет уже серьезно: "Такого еще не случалось".
"Ускорительный тоннель один, его протяженность 2 километра. Он сейчас закрыт, потому что в нем уже идут эксперименты. Ускорительный тоннель разветвляется на два тоннеля, в обоих — аналогичные ондуляторные системы. Сейчас мы находимся в южном тоннеле", — поясняет Сурен.
Он рассказал, что на выходе имеется пять тоннелей, но на данном этапе используются только три, а два оставшихся держат в запасе на случай дальнейшего развития установки. Кроме того, в планах строительство еще пяти тоннелей симметрично в северном направлении.
"Ондуляторная система — сердце установки, потому что именно здесь производится рентгеновское лазерное излучение", — продолжает Сурен.
Подъем из шахты, как и спуск в нее, на лифте, стены в котором обиты материалом, на вид напоминающим ДСП. Лифт в тоннель с ондуляторами стал объектом народного творчества. Стены в нем украшены различными надписями, в том числе, из серии "Маша+Саша=Любовь", рисунками в виде сердец с именами внутри и прочим. На их фоне контрастирует надпись латинскими буквами Moskwich Lada Samara, посыл которой в лифте на площадке XFEL пока остается загадкой.