Ученые открыли простой способ прогнозирования продолжительности жизни

МОСКВА, 01 сен — РИА Новости. Ученые из Германии, Нидерландов, США и Японии открыли простой способ определения продолжительности жизни. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications.
Биопсия мышечной ткани людей старше 60 лет показала, что данная закономерность справедлива и для человека.
Исследователи также установили, что чем меньше ядрышко, тем меньше в нем содержание белка фибрилларина. Ученые полагают, что размер этой части может выступать в роли маркера ожидаемой продолжительности жизни.