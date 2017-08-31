В Крыму начнутся раскопки средневековой резиденции Калга-Султана

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. В Симферополе начнутся археологические раскопки на месте, где, по данным историков, располагался средневековый дворцовый комплекс Калга-Султана, сообщил заместитель председателя госкомитета крымского правительства по охране культурного наследия Вячеслав Зарубин.

"Мы получили полную поддержку главы республики. Будут проведены археологические исследования на улице Воровского. Сейчас стоит вопрос об открытом листе. Он в ближайшее время будет получен", — сказал Зарубин журналистам.

По его словам, раскопки будет вести Институт археологии Крыма РАН.

"Специалисты проведут там исследования. Выяснят, что там осталось от дворца Калги-Султану. Подобрана вся историческая часть, все источники, где что описывалось. Мы поставим наконец-то точку в этом длинном вопросе", — сказал Зарубин.

Он также подчеркнул, что никаких строительных работ на этом месте до проведения археологической экспертизы вестись не будет.

Калга — титул второго по значимости после хана лица в иерархии Крымского ханства. Резиденцией был дворец, который располагался в районе нынешнего симферопольского парка Салгрика, неподалеку от гостиницы "Москва".

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