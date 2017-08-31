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РИА Наука
РИА Наука

Умный аэропорт: зачем в Китае "нанимают" искусственный интеллект

14:0031.08.2017
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© AP Photo / Andy WongПассажиры с багажом в международном аэропорту Пекина Шоуду, Китай. Архивное фотоПассажиры с багажом в международном аэропорту Пекина Шоуду, Китай. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong

ПЕКИН, 31 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Международный аэропорт Пекина "Шоуду" является одним из крупнейших аэропортов мира, он неизменно входит в десятку самых загруженных воздушных гаваней планеты. Желая повысить качество и скорость обслуживания, а также безопасность, аэропорт заключил контракт с компанией Baidu на установку специального оборудования с технологией искусственного интеллекта для организации досмотра пассажиров и посадки их на борт.

Логотип социальной сети Facebook. Архивное фото
© AFP 2017 / Jonathan Neckstrand
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Представитель отдела по международным коммуникациям Baidu Янь Шуан сообщила РИА Новости, что на данном этапе проводится тестирование технологий на сотрудниках аэропорта, однако в ближайшее время планируется начало полноценного функционирования новой системы.

"Это вовсе не проект–однодневка, мы заключили стратегическое партнерство с международным аэропортом Пекина 23 августа и приступили к тестированию наших устройств с технологией распознавания лиц в их центре управления полетами. Мы решили придерживаться последовательного подхода. На данном этапе устройства применимы лишь к сотрудникам центра при их приходе на работу и покидании центра", — рассказала Янь Шуан.

По ее словам, компания в скором времени расширит применение данной технологии, и она уже будет использоваться для распознавания пассажиров при контроле.

Искусственный интеллект. Иллюстрация дизайнера Mopic
© Fotolia / Mopic
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Помимо программы распознавания лиц, Baidu планирует роботизировать справочную службу, которая будут предоставлять информацию по локации в аэропорту, по расписанию рейсов и другие необходимые пассажирам данные.

Компания не намерена ограничиваться работой лишь с пекинским аэропортом, "к концу этого года мы планируем начать сотрудничество и с другими аэропортами страны, в настоящий момент активно идет процесс обсуждения применения наших технологий в ряде воздушных гаваней Китая".

Уверенность и безопасность

Янь Шуан рассказала о непосредственной работе, которую будет выполнять искусственный интеллект.

"Когда пассажир проходит контроль безопасности, наша система фотографирует его и сохраняет снимок в базе данных, и позже он будет использован при распознавании лица пассажира в ходе посадки на рейс", — отметила она.

© Fotolia / taa22Человеческий мозг
© Fotolia / taa22
Человеческий мозг

При этом собеседница агентства сообщила, что в целях повышения уровня безопасности снимок будет сохранен в базе данных аэропорта и может сравниваться со снимками этого же человека из других официальных баз данных.

Искусственный интеллект
© Fotolia / Trahko
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"При посадке в самолет пассажирам больше не нужен будет посадочный талон или удостоверение личности, когда будет разрешен доступ на рейс, наша система распознавания лиц сама будет идентифицировать пассажиров и обеспечивать им необходимый допуск", — отметила Янь Шуан.

Компания Baidu уверяет, что опасаться ошибок в работе искусственного интеллекта не стоит, так как технологии позволяют осуществлять проверку почти со стопроцентной точностью, чего человеку добиться невозможно.

"Технологии распознавания лиц Baidu достигли большей точности, чем может добиться человек. Установленным в аэропорту устройствам будет задан очень высокий предел точности определения личности, поэтому возможность возникновения ошибок практически сведена к нулю", — рассказала представитель компании.

Автомобильное движение в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Она подчеркнула, что "более 99% пассажиров не должны иметь никаких проблем при прохождении проверки, но, если кто-то не пройдет контроль системы, он или она подвергнется дополнительной проверке, при которой необходимо будет предъявить удостоверение личности".

Компания считает, что применение этих технологий значительно повысит удобство аэропортов, а также их безопасность.

Компания Baidu основана в 2000 году. Предоставляет различные веб-сервисы, в том числе поисковую систему Baidu. В 2005 году компания провела IPO на бирже NASDAQ. В последнее время компания активно ведет разработки в области технологии искусственного интеллекта.

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