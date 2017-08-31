Астероид пролетит на границе с опасным расстоянием до Земли 1 сентября

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Астероид Florence размером примерно 4,4 километра пролетит 1 сентября мимо Земли на расстоянии, практически позволяющем отнести его к разряду опасных, считает руководитель лаборатории космического мониторинга Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ (ГАИШ) Владимир Липунов.

"Потенциально опасные астероиды начинаются с семи миллионов километров, вот этот астероид, который летит, он находится где-то на границе. Но он очень крупный. Один из крупнейших, которые подлетают", — сказал РИА Новости Липунов.

При этом он отметил, что есть как астероиды гораздо крупнее (до 700 километров), так и пролетающие гораздо ближе к Земле. Кроме того, семь миллионов километров – цифра небольшая лишь по астрономическим меркам. Земле пролет астероида угрожать не будет.

Как ранее сообщало NASA, Florence станет крупнейшим из всех астероидов, приближавшихся на подобное расстояние до Земли, известных со времен запуска программы NASA по обнаружению и отслеживанию околоземных астероидов. Отслеживание и запись всех известных астероидов в NASA начали в 1998 году.